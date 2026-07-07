台灣歌劇女高音群像 留下台灣歌劇半世紀的重要聲音記憶
由林中光音樂工作室策劃製作的《台灣歌劇女高音群像～我是造物主謙卑的使女》，集結林惠珍、徐以琳、盧瓊蓉、林孟君、黃莉錦5名台灣不同世代的重要女高音，收錄8首義大利歌劇經典詠唱調演唱，以及5名藝術家的深度人物訪談，透過影音形式，保存台灣歌劇半世紀以來累積的演唱經驗、藝術觀點與生命故事。
《台灣歌劇女高音群像〜我是造物主謙卑的使女》即將在7月11日周六晚上7時30分舉行發布會。製作人林中光表示，這項計畫的起點，來自一個埋藏多年的念頭「幼時，我總跟著只會說台灣話的阿公看歌仔戲，也看著電視裡唱著聽不懂語言的西方歌劇。長大後才明白，真正打動人的從來不是語言，而是歌入心、戲入魂。」
多年投入歌劇演唱與導演工作的他，幾年前與林惠珍教授共同擔任評審時，再次感受到台灣擁有許多具國際水準的歌劇演唱家，卻始終缺少一套完整記錄她們藝術生命的影音典藏，因此萌生「一定要為這塊土地上的國際級女高音歌劇演唱家們，留下真實且珍貴的演唱影音」的想法。這份念頭歷經近10個月錄製，最終完成這套作品。
本套影音典藏以 DVD 形式出版，希望完整保存歌劇演唱中難以留存的表演細節與藝術經驗。除完整演唱影像外，特別收錄5名藝術家的深度訪談、中外文歌詞及製作理念，讓觀眾不只聽見歌聲，更能透過影像觀察演唱者的神情與角色詮釋，也透過訪談留下她們長年投入舞台與教育工作的生命經驗。錄製過程堅持不進行數位修飾，忠實呈現歌者在現場發聲瞬間的呼吸與自然質地，呈現歌劇藝術最珍貴的現場感。
參與錄製的5名藝術家，呈現了臺灣歌劇發展的不同面向。林惠珍教授作為首名活躍於舞台的泰雅族女高音，體現歌劇與土地、文化認同之間的深刻連結；徐以琳教授長年投入聲樂教育，透過教學將專業技藝扎根於校園；盧瓊蓉教授積極推動台語歌劇創作與演出，讓歌劇與本土語言展開對話；林孟君教授橫跨巴洛克至當代作品，展現臺灣當代聲樂家的多元樣貌；黃莉錦教授則長年活躍於歐洲歌劇舞台，展現臺灣聲樂家與國際接軌的專業實力。
5名藝術家雖然走過不同的人生道路，卻都在完成海外學習與舞台歷練後，選擇回到台灣持續演出與教學。她們共同見證了台灣歌劇從起步、扎根到逐步成熟的歷程，也讓歌劇文化得以持續向下一代傳承。
本次錄製亦集結音樂指導謝欣容、訪談設計郭姿均、青年指揮黃東漢、鋼琴合作黃郁文，以及錄音、影像、行政等跨領域團隊共同完成，也象徵臺灣歌劇不同世代之間的接力與延續。
林中光認為，真正值得保存的，不只是作品本身，更是那些無法重來、也無法被複製的人性痕跡。
「吾力雖微，然眾力擎天。」林中光以這句話總結整個計畫。對他而言，這套影音典藏真正留下的，不只是5名女高音的歌聲，而是一個世代共同累積的台灣歌劇記憶，也是一份交給下一個世代的文化見證。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。