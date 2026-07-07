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從受助到助人！腦麻青年何睿修立志當特教老師 獲總統教育獎

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市青年何睿修長年投入志願服務，獲頒「2026總統教育獎」肯定。圖／新竹市政府提供
新竹市青年何睿修長年投入志願服務，獲頒「2026總統教育獎」肯定。圖／新竹市政府提供

新竹市青年何睿修現就讀國立台灣師範大學特殊教育學系二年級；新竹市府指出，何睿修自幼因早產導致腦性麻痺，接受竹市早期療育服務，在家人、師長及身心障礙福利團體長期陪伴下，克服多重身體限制，並將自身生命歷程化為服務他人的力量，長年投入志願服務，今年經社團法人新竹市自閉症協進會推薦參加選拔，以堅毅不屈的生命故事脫穎而出，獲得2026總統教育獎。

市長高虹安表示，何睿修自幼因早產導致腦性麻痺，成長過程面臨諸多挑戰，卻始終以堅定信念迎向人生，不僅努力完成學業，更將一路以來獲得的關懷與支持，化為回饋社會的力量，積極投入志願服務，並立志成為特殊教育教師，陪伴更多特殊需求學生發揮潛能。他勇敢築夢、無私助人的精神，是青年學子最好的典範，也充分展現教育帶來的正向影響。

高虹安表示，何睿修三歲才勉強站立行走，左眼近乎全盲，童年時期接受長期復健與療育，學習歷程比一般孩子付出更多努力。他從小在社團法人新竹市自閉症協進會接受認知發展及親子成長課程，在師長、社工及志工陪伴下逐步建立自信，也在成長過程中培養服務他人的信念。

國中起，何睿修便利用寒暑假返回協會擔任志工，協助整理教具、陪伴活動及服務學員，從接受服務的孩子，逐漸成為陪伴他人的青年。就讀新竹高中及國立台灣師範大學期間，也持續投入特殊教育推廣、教育部數位學伴計畫及校園無障礙倡議，希望未來成為一名特殊教育教師，將自身經驗轉化為專業能力，陪伴更多特殊需求學生建立自信、發揮潛能。

高虹安說明，社團法人新竹市自閉症協進會長期與市府共同推動身心障礙福利服務，致力於自閉症早期發現與療育，辦理友伴團體及各項訓練課程，協助身心障礙者融入社會，同時開設家長成長課程與講座，提供照顧者支持與喘息服務。目前協會承辦竹市「身心障礙者社區日間作業設施」及「嚴重情緒行為正向支持整合模式服務」，透過公私協力提供在地化、個別化支持，協助身心障礙者提升生活能力、融入社區，也陪伴許多家庭走過不同成長階段，何睿修的故事正是公私協力支持身心障礙者成長的最佳見證。

新竹市青年何睿修長年投入志願服務，獲頒「2026總統教育獎」肯定。圖／新竹市政府提供
新竹市青年何睿修長年投入志願服務，獲頒「2026總統教育獎」肯定。圖／新竹市政府提供

新竹市青年何睿修長年投入志願服務，獲頒「2026總統教育獎」肯定。圖／新竹市政府提供
新竹市青年何睿修長年投入志願服務，獲頒「2026總統教育獎」肯定。圖／新竹市政府提供

青年 腦性麻痺 自閉症

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