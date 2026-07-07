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大富翁也能學永續 嘉市推淨零旅遊教材從校園玩進家庭

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉市把大富翁變教材 ，「淨零旅遊來我嘉」邊玩邊學減碳。圖／嘉義市政府提供
嘉市把大富翁變教材 ，「淨零旅遊來我嘉」邊玩邊學減碳。圖／嘉義市政府提供

面對淨零排放趨勢，嘉義市政府推出結合大富翁玩法的「淨零旅遊來我嘉」教材，將節能減碳、綠色消費及低碳旅遊等觀念融入遊戲，透過校園教育延伸至家庭與社區。市長黃敏惠表示，希望孩子在遊戲中學習永續知識，進一步帶動家人共同實踐淨零綠生活。

市府表示，近年積極推動「新永續淨零」施政，從環境治理到社會參與持續推動城市淨零轉型。黃敏惠表示，孩子是城市未來的主人，希望透過生活化、容易理解的教材，讓學童在遊戲中建立永續觀念，返家後也能與家人一起落實節能、減塑、綠色消費及低碳旅遊，讓永續行動成為日常生活的一部分。

環保局長孫意惇表示，「淨零旅遊來我嘉」教材以嘉義市在地文化及綠色旅遊為主題，將淨零綠生活六大面向「食、衣、住、行、育樂、購」融入遊戲設計，結合大富翁玩法，透過擲骰子、挑戰任務卡及知識問答等互動方式，讓玩家在遊戲中認識淨零理念，培養永續生活習慣。

環保局表示，截至6月底已辦理3場教材推廣活動，後續將結合市府大型活動持續推廣，讓更多市民體驗教材內容。民眾若有教材借用需求，可向嘉義市環保局申請，填寫借用申請單即可借用，相關資訊可洽05-2251775分機105。

嘉市把大富翁變教材 ，「淨零旅遊來我嘉」邊玩邊學減碳。圖／嘉義市政府提供
嘉市把大富翁變教材 ，「淨零旅遊來我嘉」邊玩邊學減碳。圖／嘉義市政府提供

淨零 永續 嘉義

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