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「孃孃狂言」一探女性情誼 戲劇獎男女主角同台

中央社／ 台北7日電
劇場導演周慧玲將在2026年台北藝術節中推出新作「孃孃狂言」，探索失智、女性模糊情誼與家族生命史。最新出爐的台北戲劇獎戲劇類女演員得主徐堰鈴（右2）與男演員得主林子恆（左3）將同台挑梁主演。（北藝中心提供） 中央社
劇場導演周慧玲將在2026年台北藝術節中推出新作「孃孃狂言」，探索失智、女性模糊情誼與家族生命史。最新出爐的台北戲劇獎戲劇類女演員得主徐堰鈴（右2）與男演員得主林子恆（左3）將同台挑梁主演。（北藝中心提供） 中央社

歷經5年編修，劇場導演周慧玲將在2026年台北藝術節中推出「孃孃狂言」，交織失智、女性模糊情誼與家族生命史，昨晚剛出爐的台北戲劇獎戲劇類得主徐堰鈴與林子恆也將挑梁主演。

周慧玲告訴中央社記者，「孃孃狂言」創作的起點，源於朋友轉交給她的一本私人「年譜」。周慧玲說，這本年譜的所有者是一名清末光緒年間出生的知識分子，他曾被選派赴日留學，就讀早稻田大學經濟學部，在中華民國元年（1912年）時，成為第一批負責掌管國家財政預算的核心官員。

周慧玲表示，這本充滿「大歷史」氣息的年譜，在「徐孃孃」家中挖出，年譜傳主的女兒則是劇中的「黃孃孃」，而徐孃孃與黃孃孃，是一輩子黏在一起、從未結婚而且獨立自主的「老閨蜜」，「當後代去整理房間時滿腹問號，兩位孃孃一輩子都睡在同一張床上，這到底是怎麼回事？」

周慧玲表示她無意給這段關係下一個「女同志」的標籤，「六、七十年前女性之間的室友關係，充滿留白的想像，她們睡在一張床上過一輩子，親密到什麼程度？那是我們永遠無法、也無須定義的迷局。」周慧玲不寫刻板的線性歷史敘述，而是抓緊了這神祕的「空白」，從徐孃孃生命的最後幾天展開劇場的探索。

周慧玲自1997年紐約大學學成返台，參與創立「創作社劇團」，作品慣以個人與家族生命史為入口，在魔幻與現實、時間錯置的結構中質疑事件背後的真實與隱晦。

在周慧玲的布局裡，「黃孃孃」已過世三年，活著的徐孃孃處於嚴重的失智狀態，「失智者越遙遠的記憶越精準，在正常人眼裡，老人總在胡說八道；但在失智者的精神世界裡，那些年輕時的上海記憶、那些與亡友黃孃孃如鬼魂般的對話，每一幕都真實無比。」

在選角上，周慧玲邀約知名京劇演員黃宇琳挑戰黃孃孃一角，「宇琳這次不唱京劇，以當代表演手法去詮釋一個立體飽滿的女性角色。」劇中還有周慧玲的長期劇場搭檔，剛獲得台北戲劇獎最佳戲劇類女演員的徐堰鈴與最佳戲劇類男演員得主林子恆，硬底子演員群共同挑戰這個極具難度的記憶拼圖。

2026台北藝術節創作社劇團「孃孃狂言」將於9月4日到6日演出，地點在北藝中心球劇場。

同志 中央社 中華民國

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