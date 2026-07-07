基隆名人幼兒園虐童停業58名幼兒去哪兒？市府：依家長意願安置
基隆市名人幼兒園的幼兒遭園方不當對待，市府預計明天依調查結果處分停業，園內58名幼兒如何安置受關注。市府今早公布處理情形，表示絕大多數的幼兒，都已依家長意願協調到其他園所或居家照顧。
周姓男子6月中旬發現讀名人幼兒園的兒子上臂有瘀青，進而揭露幼兒園教保服務人員不當對待幼兒事件，外界觀看幼兒園監視器影像後義憤填膺。
市府7月3日公布的懲處方案，不當對待幼兒的教保員林佳靜和劉可婕各罰40萬元，且終身不得再擔任。幼兒園負責人罰6萬元，幼兒園停止招生1年。市府當天雖也表明會著手進行第2階段調查作業，但有家長認為處分過輕，7月4日到名人幼兒園丟雞蛋、舉白布條抗議。
謝國樑昨晚第5度與家長面對面，說明市府處理進度及討論善後方案，並向家長鞠躬道歉，並在今早由擔任「虐童案專案小組」召集人的市府秘書長謝孝昆，擔任副召集人的市府兒童及少年事務處長吳雨潔，說明處理虐童案的各項進度。
攸關幼兒成長學習部分，謝孝昆說，大班學生已畢業，並升小學。中班升大班25人，小班升中班17人，還有幼幼班16人，總共58名幼童須安置。絕大多數都已依家長意願，分別轉往國小附幼、公私立幼兒園或居家照顧。
謝孝昆表示，家長昨晚提出的問題或疑慮，市長謝國樑也都分別做出承諾及回應。民事求償部分，原則上會請律師每周排兩個小時，到百福社區供家長諮詢。家長如果有法律的疑問，則可透過群組提出，並由市府法制及勞動處同仁協助回答，或彙整疑義，由律師面對面協助家長解決。
家長還需要觀看幼兒園監視器影像部分，下周一開始會就近在百福國中提供6台電腦，加速並方便家長閱覽，教育處、政風處及法勞處同仁都會在旁陪同。有家長希望能加速看到重點，教育處已先看過，會在場協助。
謝孝昆說，幼兒轉學前仍待在名人幼兒園，有家長內心有疑慮。因此在這段時間，市府會派員到名人幼兒園，維持幼兒園教育及照顧的品質，讓家長安心。市長謝國樑承諾每周跟家長座談兩次，這周因為颱風的關係取消一次，下一次座談時間是下周一的晚上，一樣到百福社社區聽家長的意見。
謝孝昆表示，市長謝國樑也藉今天的機會，由他代表跟外界表達，在這起虐童事件上，市府是用最誠懇，也是最謹慎的態度，傾聽家長的聲音，務必要解決家長相關的一些訴求，讓這個事件相關的程序都能夠盡快的來前進。
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