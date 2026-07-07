「鐵道醫師」許乃懿30年鏡頭下的糖鐵 雲林記憶Cool珍貴首展
五分車汽笛聲伴隨甘蔗甜香，曾是中台灣平原最熟悉的日常。熱愛探索記錄鐵道史，有「鐵道醫師」之稱的雲林縣醫生許乃懿，用30年鏡頭記錄並留下虎尾糖鐵的世紀容顏，今逢虎尾糖廠建廠120週年，台灣公益CEO協會即日起在充滿歷史底蘊的「雲林記憶COOL」舉辦「糖鐵攝影展」，透過許醫師鏡頭下的珍貴影像，帶領大家見證台灣糖業運輸史跡。
66歲的許乃懿，是資深鐵道愛好者，學成當上醫生30多年來，忙碌的醫務之餘幾乎都沈浸在鐵軌與鏡頭，足跡踏遍北港、蒜頭、新營、烏樹林等糖廠，作品和史料蒐羅則聚焦在早年「糖廠總廠」的虎尾糖廠。
與糖鐵的緣分打從童年開始，出身北港人的他，小時候隨父親移居台北。逢年過節才回北港老家，得從嘉義轉車，搭乘搖搖晃晃的五分車回北港。糖鐵車輪叩咚叩咚聲迄今記憶猶新。許乃懿說，「這些影像不只是照片，而是跨越30年的歷史見證。」
本次展覽精選他65張珍貴照片，規畫「地標之驛」、「煙塵街景」、「世紀交響」等五大展區，記錄著虎尾鐵橋四季更迭、五分車穿梭在虎尾市街的景象，及糖鐵的興衰變遷，真實呈現糖業運輸的歷史軌跡。
台灣公益CEO協會秘書長林淑娥指出，協會持續推動「糖業文化路徑」，期盼透過文化資產重新建立人與土地的連結。這次攝影展首次以影像策展方式聚焦鎕鐵，主要因這些窄軌鐵道，不只是運甘蔗的設施，更曾經肩負著國家的運輸備援與戰術戰略功能，隨時可轉為國防運輸的第二生命線，讓更多人了解糖鐵所負的時代歷史意義。
隨著時代變遷，昔日的戰備鐵道也多已被埋沒在荒草與建設中，期待透過許醫師的鏡頭，重現在大家眼前。林淑娥表示，除攝影展，未來將陸續推出文物展、「追五分車」等。即日起至8月22日大家不妨走一趟雲林記憶COOL，在甘蔗甜香記憶中走進糖鐵世界。
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