成績忽高忽低不是不努力 東基醫師：可能是「安靜型ADHD」警訊
「孩子很乖，怎麼可能是ADHD？」這句話，卻可能讓不少孩子錯失治療時機。台東基督教醫院身心科主任黃懷德指出，門診近年發現不少「安靜型ADHD」個案，上課安靜、學習認真，卻因注意力不足影響成績，其中又以女孩最容易被忽略，家長與老師若及早察覺異狀，能幫助孩子更早接受專業評估與治療。
黃懷德表示，ADHD（Attention Deficit Hyperactivity Disorder注意力不足過動症），門診中常見這類孩子帶著疑惑前來就醫，不明白自己為何需要看身心科。他們上課認真、回家也願意花時間讀書，但考試成績卻始終與努力程度不成比例，因此在老師長期觀察下，才懷疑可能並非學習態度問題，而是注意力功能出了狀況。
他舉例，同樣一份前後難度相近的考卷，孩子前半段作答表現正常，後半段卻開始漏看關鍵字、寫錯答案，甚至整個大題忘記作答。若類似情況反覆出現，而且發生在平時認真學習的孩子身上，就值得提高警覺，不應單純歸咎於粗心。
不少文靜型ADHD孩子會用加倍努力來彌補不足，例如拚命做筆記、花更多時間念書、反覆練習題目，因此國小低年級時未必看得出異狀，但隨著課程難度增加，成績差距逐漸拉大，也容易因此產生挫折感、學習焦慮，甚至影響人際互動與自信心。
黃懷德說，孩子不應因為追趕課業，而犧牲原本應有的休息、社交與玩樂時間。若家長或老師發現孩子長期存在注意力不集中、學習成果與投入程度明顯不符等情形，應及早尋求專業協助，由臨床心理師及身心科醫師透過心理衡鑑與整體評估，確認是否為ADHD。
至於治療方式，黃懷德表示，目前以藥物治療、行為治療及家庭支持為主要方向，醫師會依孩子的生活作息、症狀及副作用接受度，量身規畫治療策略，部分孩子也可搭配魚油等營養補充作為輔助。隨著持續治療與成長，不少患者症狀可逐漸改善，甚至回到與同齡孩子相近的發展水準。
黃懷德呼籲，ADHD並非孩子不努力，也不是家長教養失當，而是一種需要理解與支持的神經發展狀況。只要及早發現、及早介入，給予適當治療與陪伴，孩子仍能發揮潛力，在學習與未來人生道路上找到屬於自己的節奏。
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