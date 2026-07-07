快訊

長榮海運內線交易…張榮發長子張國華大撈150億 1.2億天價交保

聽新聞
0:00 / 0:00

零雨讓詩神自然閃現 「白翎鷥」寫給宜蘭

聯合報／ 記者陳宛茜／專訪
零雨認為，對事物的情感夠強烈，「有一天詩句就會突然跑來找你」。記者曾吉松／攝影
零雨認為，對事物的情感夠強烈，「有一天詩句就會突然跑來找你」。記者曾吉松／攝影

聯合報文學大獎得主零雨的上一首詩是十天前寫的。零雨寫詩講究「氣」，她說，「氣」是一種充沛的生命力，她總是放手讓這種難以解釋的生命力控制她寫詩，因此寫得極慢極慢，有時一個月都等不到一句詩。但她不強求不著急、讓詩神自然閃現，「詩就是我的日常生活，詩就是我一生的日記」。

遠離科技沒臉書 寫詩是為自己服務

零雨讀詩總是想讀出「氣」從哪裡來，而不是讀表面美美的文字，甚至覺得太美的文字往往內在很空洞，因為「情感達不到只能用文字粉飾」。零雨認為，對事物的情感夠強烈，「有一天詩句就會突然跑來找你」。

「慢」是零雨的生命美學。她說自己讀書「慢」、與人的往來「慢」，連寫作都很「慢」才開竅—卅八歲才出版第一本詩集。她甚至有意遠離科技，生活裡沒車沒電視電腦，連衣服都是手洗，她當然也不經營臉書或ＩＧ，擔不擔心與網路世代的讀者隔絕？「我所有的寫詩，都是為自己服務。」她說自己沒有網路世代必須立即獲得回應的焦慮。

零雨四十歲之前是台北人，為了教職移居宜蘭。她一開始不習慣，住久了發現自己的本質慢慢浮現，「沒有樹、涼風與空曠的視野就活不下去」。最新詩集「白翎鷥」記下她在宜蘭的生活光影，「這是一本寫給宜蘭的地方誌，隸屬於我個人的、效忠於自己的地方誌。」

詩集中的詩名淺白地讓人驚訝：全聯、萊爾富、喜互惠、早餐店……詩人林宇軒形容這是一部「台式都市誌」，認為零雨是同世代裡唯一一位敢以庶民生活的公共空間為題，創作系列詩作的詩人。

70歲才脫離童年 用孩子眼光看世界

「我七十歲才脫離童年期，感覺自己還沒長大。」七十四歲的零雨，眼裡還有一種澄澈的純真。她認為這是創作續航力的來源，「我總是用小孩子的眼光來看世界，一切都很新奇。」她和朋友組成讀書會閱讀各類型書籍，「世間萬物有太多奧秘，我好想知道」。寫詩對零雨來說是探索世界的過程，只要探索與學習的熱情還在，詩就會在。

零雨對外星人充滿好奇。她說有研究指出，外星人想來地球「是為了體驗只有地球人才擁有的情感。」這也是她想給年輕詩人的建議：「不要為了想寫詩而寫詩、不要為了想出書而出書；真誠的情感才是寫詩最珍貴的地方，不要讓其他的原因蓋過了情感。」

宜蘭 聯合報文學大獎 詩集 詩人

延伸閱讀

東南亞文學獎最年輕得主 「模犯生」作者吉妲楠：AI難取代創作者

作家洪芳怡寫歌手純純 盼為百年前台灣女性發聲

〈白色的愛〉原唱鄭琇月辭世，曾唱出數十萬女工的青春故事

【聯副散文】鍾喬／閣樓裡的慘綠年少（下）

相關新聞

暑假沒人陪 偏鄉童每周上網20小時

放暑假了，都會孩子參加各類營隊或海內外旅遊，偏鄉孩子除了參與學校營隊外，大部分時間皆陷入乏人陪伴的長假空窗。兒福聯盟昨開記者會指出，偏鄉兒少平均每周上網時間飆破廿小時，比都會孩子高出近一倍，而缺乏把關的網路環境與不適齡的社群平台，也影響偏鄉孩子的身心健康與數位隱私。

網癮就醫兒少占6成 焦慮、拒學是警訊

暑假期間，十八歲以下青少年接觸網路、社群媒體及線上遊戲時間增多，北市衛生局提醒潛在的網路成癮風險。一般精神科醫生提醒，師長要多加留意，但不要馬上用醫療方式處理，可透過社區心理衛生中心以家庭方式著手，引導孩子和家長訂定遵守規範。

30歲才開筆、自費出版40年默默累積鐵粉 詩人零雨奪聯合報文學大獎

第十三屆聯合報文學大獎揭曉。詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下大獎。她也是繼詩人陳育虹、小說家鍾文音之後，第三位女性得主。值得注意的是，此獎十三位得主中，僅陳育虹、零雨是以詩作得獎，且都是女性。迥異於詩人予人的早慧形象，兩位女詩人寫詩的時間都很晚，零雨卅歲才開筆寫詩、陳育虹五十歲後才專注寫詩。兩位「晚熟」詩人續航力卻極強，迄今詩筆不曾擱下。

「不要為了寫詩而寫詩」 零雨：寫詩是為自己服務 讓詩句跑來找你

聯合報文學大獎得主零雨的上一首詩是十天前寫的。「一直想寫這樣的一首詩，但總覺時機未到，那天有點觸動。」但她寫寫停停、改了幾次不滿意，「我寫詩必須一氣呵成，修改太多就不要了。」零雨寫詩講究「氣」，她說「氣」是一種充沛的生命力，「是生命力控制你寫作、而不是你去控制文字」。零雨總是放手讓這種「難以解釋的生命力」控制她寫詩，因此寫的極慢極慢，有時一個月都等不到一句詩。但她不強求不著急、讓詩神自然閃現，「詩就是我的日常生活，詩就是我一生的日記。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。