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詩人零雨摘下聯合報文學大獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下第十三屆聯合報文學大獎。圖／若爾諾爾提供
詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下第十三屆聯合報文學大獎。圖／若爾諾爾提供

第十三屆聯合報文學大獎揭曉。詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下大獎。她也是繼詩人陳育虹、小說家鍾文音之後，第三位女性得主。此獎十三位得主中，僅陳育虹、零雨是以詩作得獎，兩位女詩人寫詩的時間都很晚，零雨卅歲才開筆寫詩、陳育虹則是五十歲，兩位「晚熟」詩人續航力卻極強，迄今詩筆不曾擱下。

「現在詩」詩刊發起人之一

聯合報文學大獎僅設一名，獨享獎金一百零一萬，是台灣常態型文學獎中獎金最高者。今年邀來王德威、唐捐、陳佩甄、楊佳嫻、楊翠、鍾文音、陳國偉等七位學者作家擔任評審，各推薦一名作家進入決選，選出零雨、平路、林俊頴、利格拉樂·阿𡠄、藍博洲等五位作家，其中零雨、平路皆獲兩位推薦。第一輪零雨、林俊頴和利格拉樂·阿𡠄各以四票、四票和三票進入第二輪，第二輪零雨以六票打敗其他兩位的四票，奪得本屆大獎。

零雨台大中文系畢業、美國威斯康辛大學東亞語文研究所碩士，曾任「國文天地」副總編輯、「現代詩」主編，「現在詩」創社發起人之一。她一九九二至二○二一年任教於宜蘭大學，退休後定居宜蘭潛心寫作。零雨一九九○年出版第一本詩集「城的連作」，到去年出版「白翎鷥」共計十本詩集，作品已有英、法、荷等譯本。

三世代詩種融為全新生命

在台灣詩壇，零雨是獨特的存在。她卅八歲才出版第一本詩集，從不參加文學獎和文藝營，和夏宇、鴻鴻共同發起「現在詩」詩刊，卻因個性低調、詩名遠不如兩人。但當同代詩人多已停筆，零雨持續四年一本詩集的穩定產量，續航力十足。零雨的詩集多為自費出版、量少卻逐漸累積鐵粉，能量在第九本詩集「女兒」大爆發，陸續拿下台灣文學金典獎與紐曼華語文學獎。去年印刻文學將她四十年所寫的十本詩集結成冊出版，讓文壇看見她多年累積的重量。

零雨經歷三種不同時代的詩刊。她曾主編復刊後的「現代詩」、創辦「現在詩」、如今則擔任宜蘭地方詩社「歪仔歪詩」顧問。她形容「現代詩」象徵台灣詩壇的輝煌與消逝，她從前代詩人身上學到寫詩的生命態度；「現在詩」則是前衛詩風探索的總結與停頓，打掉她身上古典的束縛；而「歪仔歪詩」則象徵地方勢力的崛起，現在仍在發展中。三個世代的詩種在零雨的語言中衝突、融合，長出全新的生命。

歌后為詩作動容一夜譜曲

零雨的語言簡樸，卻擁有驚人穿透力。金曲歌后羅思容讀零雨「女兒」組詩時震動不已，一夜之間就將十首詩作譜唱成曲，完成專輯「女兒的九十九種藍」。她形容零雨的詩「書寫現實又超越現實，書寫愛又超越愛、書寫人文又超越人文、以語言書寫又超越語言」，意象豐富又擁有多元視點，「彷彿世界是她，她即世界」。

詩人 聯合報文學大獎 現代詩 詩集 陳育虹

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