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網癮就醫兒少占6成 焦慮、拒學是警訊
暑假期間，十八歲以下青少年接觸網路、社群媒體及線上遊戲時間增多，北市衛生局提醒潛在的網路成癮風險。一般精神科醫生提醒，師長要多加留意，但不要馬上用醫療方式處理，可透過社區心理衛生中心以家庭方式著手，引導孩子和家長訂定遵守規範。
衛生局表示，台北市聯合醫院統計二○二一年七月至今年五月，「網路遊戲成癮」就醫人數共六一四人，其中十九歲以下占百分之六十點四二，據兒福聯盟調查，兒童休閒娛樂現況，兒少幾乎每天接觸網路，以網路影音、遊戲為主，兒童及青少年為網路成癮高風險族群。
北市聯合醫院松德院區一般精神科主任潘俊宏指出，負責控制自制力的前額葉，在青少年階段尚未成熟，易受立即性回饋刺激，進而成癮，「手機、網路遊戲能迅速給予獎勵機制，短影音也能給予立即性的快樂，加上社群媒體貼文、按讚等，使得年輕人容易手機成癮。」
他說，臨床上發現，網路成癮的孩子滿多原先就有焦慮、憂鬱症狀，課業成績不如意，或沒獲得同學關注等，另外，注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）兒少反而在玩遊戲鎮定，在教室內就會坐不住。
他說，家長可留意，若小朋友無法控制上網時間，斷網後出現焦慮、與好朋友斷聯，影響課業、生活，嚴重到拒學、自傷等都是警訊。
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