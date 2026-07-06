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台北戲劇獎最佳戲劇類男女演員 林子恆徐堰鈴獲獎

中央社／ 台北6日電

劇場人的盛會，第2屆台北戲劇獎頒獎典禮今天在北藝中心登場，最佳戲劇類男女演員分別由林子恆、徐堰鈴獲獎；最佳音樂劇男女演員則由宮能安、張雅涵獲獎，場面有笑有淚，氣氛溫馨。

今年主持人與嘉賓表現出色，以「火神的眼淚」入圍最佳音樂劇類女演員獎的方宥心扛下典禮主持人重任，還包辦兩段表演節目，雖然沒有拿獎，還是俏皮地說：「我連傷心的時間都沒有。」擔任頒獎嘉賓的去年最佳音樂劇類男演員獎許富凱則打趣說，沒得獎再撐一下，「時間很快就過去了。」堪稱金句連發。

獲得最佳貢獻獎的吳靜吉表示，「今天到現場看到這麼多年輕人，我終於理解了，我代表的是劇場的歷史感。」吳靜吉也勉勵劇場工作者持續找到良師益友或是典範給予協助跟建議，「加上自己的韌性，一定可以踏上英雄旅程，完成夢想。」

最佳戲劇獎得主為莎妹劇團魏海敏與王嘉明合作「女王的名字」，最佳音樂劇獎獲獎者為嚎哮排演「別叫我成功：藝術界歸來的兒子」。最佳獨立精神獎由明日和合製作所「FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物」獲獎，該劇洪千涵、洪唯堯與曾睿琁同獲導演獎。

洪千涵、曾睿琁與洪唯堯表示，很勇敢給他們這個獎，「我們很誠實面對彼此，謝謝評審肯定我們的創作形式。」最佳編劇獎由張加欣以盜火劇團「隔壁房間的大象」獲獎。音樂劇最佳傑出創作者獎由張清彥得獎。

最佳戲劇類男演員獎得主林子恆以同黨劇團「灰男孩」獲獎，他表示謝謝母親用愛與寬容，「讓這個孩子走到今天，我愛您。」最佳戲劇類女演員獎徐堰鈴以楊景翔演劇團「蘑菇」獲獎，她表示在這齣戲裡面，母子的關係寓意萬千，「這個獎屬於每一位母親，很感激有這麼深刻、有趣的表演旅程。」

宮能安以唱歌集音樂劇場「今晚，我想來點」翻轉の人生音樂劇獲得最佳音樂類男演員獎，他表示，2021年疫情那年是他人生谷底，「我上街送外送，但若當時沒有作外送，我不會接到一張單把我送進台北戲劇獎。」宮能安也勉勵劇場工作者如果在谷底還是要照顧好自己，「低谷會成為光。」

最佳音樂劇類女演員獎張雅涵以百老匯搖滾音樂劇「近乎正常（NEXT TO NORMAL）」獲獎，她說她26歲赴紐約發展，「現在回台灣發展，我是最老的新人，感謝家人、媽媽跟老公的支持，我會用心做好的演出。」

最佳舞台設計獎以及最佳燈光設計獎分別由李柏霖與鄧振威分獲。趙天誠以再現劇團「落人之家」獲得最佳服裝造型設計獎。最佳影像／聲音設計獎由柯智豪、林芳宜以莎妹劇團魏海敏與王嘉明共同合作的「女王的名字」獲獎。

評審團總召劉若瑀表示，今年很多獎項競爭激烈，包括「女王的名字」王嘉明與明日和合製作所「FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物」的導演洪千涵、洪唯堯、曾睿琁；燈光設計鄧振威與「女王的名字」的王天宏等等，「但相信只要繼續努力，一定可以會有好的成果。」

北藝中心

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