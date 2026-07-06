快訊

長榮海運爆內線交易 張國政6保鑣護送進北檢爆推擠、張國華大方現身喊「哪有」

金控員工高薪榜出爐！第一金147萬元首稱霸 五家基層年薪全站上140萬

獨／好心被雷親！淹水漂來8千元「送警局卻被鄰居控少了」 他慘挨告

聽新聞
0:00 / 0:00

4縣市學校曾用問題油！ 教育部完成初步清查：滾動式擴大防堵

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
針對問題油流入學校團膳，教育部表示，全國22個地方政府教育局（處）均已完成初步清查並回報結果。聯合報系資料照
針對問題油流入學校團膳，教育部表示，全國22個地方政府教育局（處）均已完成初步清查並回報結果。聯合報系資料照

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，學校團膳也受波及。教育部今（6）日晚間表示，截至目前，全國22個地方政府教育局（處）均已完成初步清查並回報結果，且持續督導受影響學校及團膳業者，配合衛生福利部公告資訊辦理預防性下架及停止使用，滾動式擴大防堵。

教育部表示，衛生福利部公布受影響產品資訊後，已第一時間透過校園食材登錄平臺比對全國學校食材登錄資料，並同步請各地方政府教育局（處）立即清查校園使用情形。

教育部指出，依各地方政府目前回報結果，有18個縣市確認未使用受影響油品；另有4個縣市回報部分學校曾使用，包括新北市50校、台北市42校、台中市67校及1所實驗教育學校及1所實驗教育機構，以及基隆市4校。

教育部強調，針對上述4個縣市曾使用受影響油品的學校，已要求相關地方政府教育局（處）落實督導，除了庫房與廚房內的問題產品必須立即盤點、預防性下架並停止使用外，亦須持續追蹤後續處理情形，防範任何疑似問題品項流入校園。

教育部說，將持續與衛福部及各地方政府保持24小時密切聯繫，並視衛福部食品藥物管理署公布的最新受影響下游業者與產品清單，滾動式修正校園防堵應變作為。

致癌沙拉油 教育部

延伸閱讀

毒油風暴 雙北台中131校營養午餐中槍

中市續查致癌沙拉油去向 1團膳供餐29學校已令停用

問題油波及新北50校 藍綠籲建立學童健康追蹤機制

中聯問題油擴大 台中新增1團膳業者影響28所學校

相關新聞

4縣市學校曾用問題油！教育部完成初步清查：滾動式擴大防堵

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，學校團膳也受波及。教育部今（6）日晚間表示，截至目前，全國22個地方政府教育局（處）均已完成初步清查並回報結果，且持續督導受影響學校及團膳業者，配合衛生福利部公告資訊辦理預防性下架及停止使用，滾動式擴大防堵。

屏東王船餘木登太空 7日隨中大衛星升空

迎接2027年屏東迎王正科年，教育部「數位人文跨域人才智慧領航計畫」將王船餘木搭載於中央大學衛星，預定7日自美國太空軍基...

3C成偏鄉孩子「電子保母」 每周上網20.8小時比都會孩子多近1倍

暑假正式開跑，許多家長安排孩子參加各類營隊或海內外旅遊，然而偏鄉學童的暑假卻面對生活匱乏與數位曝險的雙重危機。偏鄉家長受限於生計，常常缺席孩子的日常，手機成了孩子唯一的玩伴與傾訴對象。兒福聯盟今召開記者會表示，偏鄉兒少平均每周上網時間飆破20.8小時，比都會孩子高出近1倍，但缺乏把關的網路環境與不適齡的社群平台，也影響偏鄉孩子的身心健康與數位隱私。

中小學教師調薪4％ 私中盟憂成「調薪孤兒」籲調高學費

行政院會拍板116年度軍公教員工待遇提升方案，中小學教師本俸調升4％，學術研究加給、主管職務加給定額調增2000元。全國私立中學聯盟輪值主席、台中市私立僑泰高中校長温順德表示，樂見政府為軍公教人員調薪，但私立學校財源有限，若未同步調整學費，私校恐無力替教職員加薪，呼籲教育部建立合理的學費調整機制，避免私校教師淪為「調薪孤兒」。

屏東攜手加拿大高貴林教育局 首辦暑期英語營打造沉浸式教學

暑假來臨，提升屏東學子的全球移動力與跨文化英語素養，屏東縣政府首次與加拿大高貴林教育局攜手合作，在大同國小辦理兩梯次「暑期英語教學營隊」，選出120名五至八年級國中小學生參與，今6日縣長周春米出席開幕典禮時表示，五天四夜營隊，讓屏東孩子不用出國就能體驗加拿大文化。

從寒枝到櫻綻：馬偕醫學大學醫學教育品質認證的實踐與省思──以2022年TMAC認證訪視為例

2009年，馬偕醫學院正式成立。當時的校園僅醫學與護理兩個學系，醫學系猶如一張尚待書寫的白紙。然而，這所年輕的學校卻承載著超過一百五十年的馬偕精神。自加拿大宣教師馬偕博士（George Leslie Mackay）於1871年來臺以來，其「寧願燒盡，不願銹壞」的奉獻精神，以及對弱勢族群與偏鄉醫療的深刻關懷，早已成為馬偕體系最重要的文化DNA。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。