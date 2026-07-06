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陳宥嘉國際中樂指揮大賽摘冠 武術馬拉松鍛鍊心法

中央社／ 台北6日電

憑藉紮實穩定的指揮經驗嶄露頭角，台灣青年指揮陳宥嘉獲第5屆國際中樂指揮大賽冠軍，陳宥嘉表示「相信自己」很重要，小時候練武術長大跑馬拉松，都是他鍛鍊意志力與耐力的不二心法。

陳宥嘉接受中央社記者專訪時表示，「音樂是挖掘靈魂的一種方式，拿到冠軍固然很棒，我最在乎的還是站在樂團面前時，能否與團員產生靈魂的共鳴。」

陳宥嘉表示這次參加香港中樂團主辦的國際中樂指揮大賽，最大的收穫是學會「相信自己」，帶著對傳統的尊重走上台，單純將準備充分的音樂做最好的發揮，「我學會去相信自己對於八首參賽作品，已經準備得非常充分，相信可以掌握每一顆音符的樣貌，讓自己享受在舞台的當下。」

回顧比賽過程，陳宥嘉表示決賽指揮香港中樂團，團員老師們反應極快，「通常指揮起手式一打，前10秒內高下立判。」陳宥嘉形容香港中樂團就像是一幅已有清晰輪廓的名畫，「指揮的任務是在這個輪廓上點綴花花草草，讓它變得更漂亮，而不是去把輪廓打掉重練。如果打掉重練，那你就完蛋了。」

陳宥嘉從小好動，堂哥學揚琴，哥哥學琵琶，媽媽順手幫他報名了國樂團，從小學三年級選擇二胡，一路就讀南藝大「七年一貫制」中國音樂學系，並副修指揮，後從台北教育大學音樂研究所畢業。陳宥嘉小時候學過武術，「武術鍛鍊出的動靜適宜與控制力，對我後來肢體開發與音樂想像很有影響。」

陳宥嘉表示，大賽過程中最困難的就是「糾錯」環節，「這是最大的挑戰。」陳宥嘉說拿到總譜到正式上台排練糾錯，實際時間不到兩天，在極大壓力下，6個預先埋伏的樂譜錯誤陳宥嘉成功揪出4個，「糾錯像放大鏡，當你過度聚焦細節，往往就會漏掉其他東西，就是保持平常心，要像日常排練一樣自然。」

一路走來，陳宥嘉說他遇到很多無私教誨的指揮前輩跟老師，從歐光勳教授、已故的顧寶文教授到後來的王雅蕙教授，在台灣「實務實戰」的養成教育下，他很早就習慣了背譜上台、直接面對樂團的臨場考驗；「也要感謝呂紹嘉老師的指揮大師班，NCO的閻惠昌大師班，都讓我收穫匪淺。」

現在陳宥嘉除了擔任客席指揮，也持續在台灣國樂團（NCO）擔任特約二胡團員，維持演奏者的視角來沉澱音樂。工作之餘陳宥嘉也參加馬拉松，「馬拉松是我的移動式冥想，在維持定速的步伐中，大腦不斷過濾雜音，持續勾勒音樂的樣貌。」

獲得人生第一個指揮大賽冠軍，陳宥嘉的音樂長跑之路不會因此停歇，「走音樂這條路非常辛苦，收入也不穩定，為了維持生活的被動收入好專心讀譜，獎金扣完稅後我會拿去投資理財。」未來陳宥嘉也將保持學習步調，持續參加國際指揮大賽，為現代國樂注入更多新生代的能量。

音樂家

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