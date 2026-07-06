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苗栗縣兒童課後照顧人員培訓結訓 13位生力軍投入校園服務

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府「115年度兒童課後照顧服務人員180小時職前訓練」，歷經為期3個月的密集培訓，計有13位學員順利通過測驗、圓滿結業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府「115年度兒童課後照顧服務人員180小時職前訓練」，歷經為期3個月的密集培訓，計有13位學員順利通過測驗、圓滿結業。圖／苗栗縣政府提供

為健全並提升縣內兒童課後照顧服務品質，讓家長安心就業、學童受到妥善照顧，苗栗縣政府積極推動「115年度兒童課後照顧服務人員180小時職前訓練」，自4月1日起開訓至6月30止，歷經為期3個月的密集培訓，計有13位學員順利通過測驗、圓滿結業。

教育處指出，本次培訓由頭屋國小承辦，精心規劃3個月的扎實課程，涵蓋教育法規、班級經營、兒童心理、特殊教育、親師溝通，更前瞻性地納入藝術涵養、SEL（社會情緒學習）及多元家庭教育等。教育處處長指出，透過每年180小時的職前培訓課程及後續18小時的在職訓練，能有效建立縣內課後照顧的專業標準，打造讓家長放心、孩子開心的友善教育生態。

縣長鍾東錦表示，上任以來高度重視幼兒與學童的課後照顧，並將「完善育兒環境、支持家長雙薪就業」列為重要施政計畫。本次培訓課程籌備初期一度因報名人數未達預期而面臨無法開班的困境，縣政府秉持「人才培育不能等、孩子照顧不能省」的政策決心，積極排除萬難順利開辦，提供這13位有志投入課後照顧的學員能獲得充實且精采的學習機會。

結訓典禮上，學員代表致詞時感性表示，當初報名時聽說可能無法開班，真的很焦慮，非常感謝縣政府對課後照顧的重視，點亮了他們的轉職與進修之路。有學員也笑稱「這三個月上課真的很燒腦，還有許多回家作業！但最特別是SEL課程，讓我們學會『先照顧自己的情緒，才能接住孩子的情緒』！」

教育處李曈宣科長、頭屋國小王美娟校長與行政團隊，今日到場為學員送上祝福，期許這13位順利取得資格的專業生力軍，未來能將這3個月學到的專業知識與溫暖帶進苗栗各個校園，以愛心、細心和專業陪伴學童快樂學習、健康成長，共同成為孩子生命中的一道光。

苗栗縣

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