聽新聞
0:00 / 0:00
國家攝影中心「黯像」展 續推夏日活動打開五感
國家攝影文化中心6月推出「黯像：看見不見」展，讓觀眾以觸感體驗「觀」展，系列推廣活動也將登場，像是參展藝術家將與盲人按摩師合作，讓民眾更為理解視障者世界。
國家攝影文化中心今天發布新聞稿表示，「黯像：看見不見」展覽以文化平權與感知多樣性為核心，循著五感與想像前行，也延伸出豐富的展覽推廣及親子活動。
7月25日「打開感知的邀請」座談，將由中途全盲的視障藝文工作者許家峰與策展人趙欣怡，共同分享不同的感知經驗如何成為認識世界的途徑。
8月2日「影像觸覺與聽覺」工作坊，結合藝術與科技，探索博物館的「通用設計」如何讓以視覺為導向的攝影，轉化為觸覺與聲音的表現形式。
壓軸登場的8月21日「熱身體：視障按摩」工作坊，由參展藝術家江昱呈與盲人按摩師方仲傑合作，將分享視障按摩的知識及技術，讓參與者體驗基礎按摩，深化對身體感知。
7月到8月間還有親子工作坊系列活動，「所見所聞：味道聯想指南」從氣味出發，以擴香石與氣味、記憶連結，探索感知與想像。「我的聯想空間：共感指南」由藝術家吳依宣透過紙黏土引導親子共同創作。「暖暖耳朵：聲音採集指南」由聲音藝術家鄭琬蒨與觀眾將展場中的聲音轉化成為專屬的聲音地圖。
【編輯推薦】
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。