國家攝影中心「黯像」展 續推夏日活動打開五感

國家攝影文化中心6月推出「黯像：看見不見」展，讓觀眾以觸感體驗「觀」展，系列推廣活動也將登場，像是參展藝術家將與盲人按摩師合作，讓民眾更為理解視障者世界。

國家攝影文化中心今天發布新聞稿表示，「黯像：看見不見」展覽以文化平權與感知多樣性為核心，循著五感與想像前行，也延伸出豐富的展覽推廣及親子活動。

7月25日「打開感知的邀請」座談，將由中途全盲的視障藝文工作者許家峰與策展人趙欣怡，共同分享不同的感知經驗如何成為認識世界的途徑。

8月2日「影像觸覺與聽覺」工作坊，結合藝術與科技，探索博物館的「通用設計」如何讓以視覺為導向的攝影，轉化為觸覺與聲音的表現形式。

壓軸登場的8月21日「熱身體：視障按摩」工作坊，由參展藝術家江昱呈與盲人按摩師方仲傑合作，將分享視障按摩的知識及技術，讓參與者體驗基礎按摩，深化對身體感知。

7月到8月間還有親子工作坊系列活動，「所見所聞：味道聯想指南」從氣味出發，以擴香石與氣味、記憶連結，探索感知與想像。「我的聯想空間：共感指南」由藝術家吳依宣透過紙黏土引導親子共同創作。「暖暖耳朵：聲音採集指南」由聲音藝術家鄭琬蒨與觀眾將展場中的聲音轉化成為專屬的聲音地圖。