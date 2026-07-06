屏東王船餘木登太空 7日隨中大衛星升空

迎接2027年屏東迎王正科年，教育部「數位人文跨域人才智慧領航計畫」將王船餘木搭載於中央大學衛星，預定7日自美國太空軍基地搭火箭升空，象徵迎王文化意象延伸至近地軌道。

中央大學今天發布新聞稿表示，2顆衛星將執行透過儀器研究地球高層大氣與電離層、高光譜儀遙測酬載以及光纖陀螺儀驗證等科學任務，並搭載中華民國業餘無線電協會合作的 APRS 業餘無線電中繼酬載。將王船餘木搭載於2顆立方衛星中發射進入太空，不只是科學任務，更是「民俗、產業、科技」合體的「天河巡禮」。

中央大學說，這項計畫由教育部、屏東縣政府、中央大學、屏東大學及東港東隆宮等單位共同推動。屏東東港迎王平安祭典是台灣重要民俗祭典，這次的任務讓燒王船的文化儀典，從傳統「遊天河」的意象從近海延伸至近地軌道。發射當天將同步推出「天河守望」直播節目，介紹任務內容、台灣太空科技發展及東港迎王文化。

中央大學校長蕭述三表示，中大已累積逾60年研究與人才培育能量，並從太空科學研究所、太空科學與工程學系，到太空科學與科技研究中心，建立台灣重要太空科研基礎。他認為大學教育不只是傳授專業知識，更要培養學生跨領域整合、溝通協作、創意思考與解決問題的能力；「天河守望」正是科技、人文、文化與教育相互結合的具體實踐。

中央大學太空科學與工程學系主任張起維說，團隊在試航前針對衛星重量、重心配置及任務安全等進行嚴謹評估才正式納入試航任務。台灣時間7日下午3時10分，中大太空系自主研發的SCION-X（鯨鯊號）12U立方衛星，以及中大與印度小型衛星公司Hex20合作的Koyo 3U立方衛星，將於美國搭載火箭升空，展現跨領域整合研發實力。