3C成偏鄉孩子「電子保母」 每周上網20.8小時比都會孩子多近1倍

暑假正式開跑，許多家長安排孩子參加各類營隊或海內外旅遊，然而偏鄉學童的暑假卻面對生活匱乏與數位曝險的雙重危機。偏鄉家長受限於生計，常常缺席孩子的日常，手機成了孩子唯一的玩伴與傾訴對象。兒福聯盟今召開記者會表示，偏鄉兒少平均每周上網時間飆破20.8小時，比都會孩子高出近1倍，但缺乏把關的網路環境與不適齡的社群平台，也影響偏鄉孩子的身心健康與數位隱私。

兒盟今舉辦「社群、生活長怎樣 城鄉孩童不一樣」記者會，發表「2026年台灣城鄉兒童生活福祉調查」結果。兒盟政策發展處副處長李宏文表示，偏鄉學童擁有個人3C用品及使用社群媒體的比率皆超過85%，抖音、小紅書等平台的使用率，更是都會孩子的2倍，滑手機比翻課本還勤。

李宏文指出，城鄉學童在暑假的生活軌跡呈現巨大落差，都會孩子在長假期間，有將近45%的行程被安親班、才藝班或國內外旅遊等多元活動塞滿；偏鄉孩子除了參與學校營隊外，大部分時間皆陷入乏人陪伴的長假空窗。因此成本低廉、最能消磨時間的3C產品，順理成章成為偏鄉家長給孩子的「電子保母」，導致偏鄉兒少平均每周上網時間飆破20.8小時，比都會孩子高出近1倍。

台中新成國小學務主任黃巖棋指出，偏鄉學校上課分到的硬體資源不輸都市，但放學與周末怎麼過得充實，得靠經費和家庭功能去維持。學校雖受兒盟支持推動各類體育社團，但在農村現實裡，家長照顧作物的時間比照顧孩子還多，偏鄉孩子回家下面對空無一人的房間，唯一有聲音和反饋的只剩手遊和平板，這才是上網時間飆高的主因。

李宏文另指出，長時間上網，雖然讓城鄉兒少的網路安全都亮起警示燈，但兩者面臨的危機本質卻大不相同，都會學童較常碰到金錢陷阱，13%曾被要求課金購買遊戲寶物，但偏鄉學童則深陷隱私危機，36%在網路上「個資裸奔」，不只毫無防備地公開個人資料，被陌生人索取照片、要求開啟視訊通話等隱私風險也顯著偏高。同時，城鄉家長皆深陷「給了設備，卻缺乏適當把關」的數位教養困境，孩子們在缺乏指引之下，只能獨自摸黑走進危機四伏的網路叢林。

面對兒少長假困境，兒盟呼籲政府，應於「兒少權法」修法增訂「兒少傳播權益與隱私保護」專章，要求網路平台落實風險評估與監管責任。兒盟也同步推出「網路素養」教案，開放學校、社區組織及家長免費下載使用。唯有從實體照顧、網安教育及推動修法三管齊下，補足生活與陪伴缺口，才能全面守護兒少的現實生活與網路安全。