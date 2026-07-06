戴曉君登紐約林肯中心 展現台灣原民歌唱魅力

在文化部駐紐約台北文化中心及駐洛杉磯台灣書院支持下，排灣族創作歌手戴曉君（Sauljaljui）首度赴北美展開為期1個月的巡演，將登上紐約林肯中心展現台灣原民文化當代魅力。

文化部今天發布新聞稿表示，7月10日戴曉君將登上美國指標性表演藝術殿堂紐約林肯中心，參與「城市之夏藝術節」（Summer for the City），成為該節目2022年創辦以來，首位受邀演出的台灣音樂人，之後赴加拿大參與多場音樂盛會。

戴曉君表示，每一次站上舞台，都是分享家鄉與文化的機會，期待能讓更多人聽見來自台灣南方的聲音，認識這片土地的人與故事。

戴曉君此行也將延續持續探索的精神，以歌聲串聯紐約至加拿大的藝文社群，讓國際社會透過音樂，深刻體驗台灣豐富多元的文化風景。

來自屏東排灣族部落的戴曉君，以傳統古謠、恆春民謠與月琴為根基，融合世界音樂元素，淬鍊出獨樹一格的曲風。其專輯「尋走（VAIVAIK）」獲2025年金曲獎最佳原住民語專輯及最佳編曲人肯定，近年受邀捷克、英國及澳洲等音樂節，以獨特風格與渾厚嗓音累積知名度。