屏東攜手加拿大高貴林教育局 首辦暑期英語營打造沉浸式教學

暑假來臨，提升屏東學子的全球移動力與跨文化英語素養，屏東縣政府首次與加拿大高貴林教育局攜手合作，在大同國小辦理兩梯次「暑期英語教學營隊」，選出120名五至八年級國中小學生參與，今6日縣長周春米出席開幕典禮時表示，五天四夜營隊，讓屏東孩子不用出國就能體驗加拿大文化。

現居加拿大外籍教師團隊利用暑假來到屏東，展開為期兩星期英語教學營隊，周春米致贈沙琪瑪、藍白拖等充滿台味伴手禮，讓屏東做最熱情的主人，邀請外籍教師體驗屏東的多元文化。

周春米說，縣府推動雙語教育，感謝教育部挹注經費辦理暑期英語教學營隊，營隊遴選10名加拿大籍外籍教師團隊，並輔以10位縣內協同英語教師，透過沉浸式教學環境，讓學生勇敢練習英語口說，不僅深化學生多元英語溝通機會，藉由國際文化交流，讓屏東孩子更有信心走向世界。

周春米表示，除雙語教學，上任後積極深化國際友誼，今年暑假屏東的孩子將到姊妹縣賓州德拉瓦郡交流，枋寮高中也將到日本東京足立區拜訪，提升學生國際視野。

教育部常務次長朱俊彰說，教育部首次媒合台灣縣市政府與加拿大高貴林教育局合作，屏東教育夥伴與加拿大外籍教師，雙方克服15小時的時差備課十分不容易，中央持續推動台灣雙語教育與國際交流，包括辦理國中小的夏令營、青年百億海外圓夢基金，讓學生拓展國際視野。

參與學生、長榮百合國小五年級唐諾表示，平常一個人練習英文對話，透過與加拿大的老師對話希望能讓英文更進步。信義國小應屆畢業生王芊愛表示，跟外國人溝通是件很酷的事，很開心參與課程。

教育處表示，第一梯次7月6日至7月10日舉行，第二梯次7月13日至7月17日，以「厚植英語聽力與口說能力」為核心，課程主題多元且豐富，包含SDGs主題、加拿大文化日及在地導覽等多元內容，全面融合生活情境。每梯次60名學生，採混齡分組互動，並於尾聲規畫小組成果發表，引導學員透過海報與簡報製作，提出跨文化交流學習方案，展現屏東學子開口說英語自信與創意。

屏東縣政府首次與加拿大高貴林教育局攜手合作，在大同國小辦理兩梯次「暑期英語教學營隊」，營隊遴選10名加拿大籍外籍教師團隊，並輔以10位縣內協同英語教師，透過沉浸式教學，讓學生勇敢練習說英文。記者劉星君／攝影

屏東縣政府首次與加拿大高貴林教育局攜手合作，在大同國小辦理兩梯次「暑期英語教學營隊」，選出120名五至八年級國中小學生參與，縣長周春米出席開幕典禮，開心的跟學生們合影。記者劉星君／攝影

屏東縣政府首次與加拿大高貴林教育局攜手合作，在大同國小辦理兩梯次「暑期英語教學營隊」，營隊遴選10名加拿大籍外籍教師團隊，並輔以10位縣內協同英語教師，透過沉浸式教學，讓學生勇敢練習說英文。記者劉星君／攝影