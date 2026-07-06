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台灣館移交、全新制度起跑 「嶼山工房」進軍第20屆威尼斯建築雙年展

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣博物館基金會今天揭曉參展團隊，由嶼山工房組成的國際團隊獲選為第20屆威尼斯建築雙年展台灣館展覽團隊。圖／台灣博物館基金會提供
台灣博物館基金會今天揭曉參展團隊，由嶼山工房組成的國際團隊獲選為第20屆威尼斯建築雙年展台灣館展覽團隊。圖／台灣博物館基金會提供

第20屆威尼斯建築雙年展台灣館正式轉型，文化部將台灣館主辦工作由國立台灣美術館移交予台灣博物館文教基金會辦理，負責策展遴選與國際展覽執行工作，並首次採專家推薦遴選制，改變過去的競圖制。台灣博物館基金會今天揭曉參展團隊，由嶼山工房組成的國際團隊獲選為第20屆威尼斯建築雙年展台灣館展覽團隊。

台灣博物館基金會表示，為推動此項制度轉型，基金會於過去一年間陸續向多位曾參與威尼斯建築雙年展之國內外建築師、策展人及學者專家請益，廣泛蒐集國際展覽實務與制度經驗。同時於今年上半年分別於台北、台中及台南舉辦三場「威尼斯建築雙年展臺灣館策展交流座談會」，邀集歷屆參展者、建築專業者及社會大眾共同參與討論，建立全新遴選制度，以凝聚建築界對台灣館未來發展的共識。

為因應國際建築展之複雜度與專業性，本屆採專家推薦遴選制。由具備建築設計、建築史研究與國際展覽經驗專家組成策展委員會，推薦候選團隊，經討論共識提名11組團隊，再經由提案邀請遴選出3組團隊進入決選。策展委員與國際策展顧問表示，本屆評選重點在於提案是否能將建築思考轉化為具有國際溝通力的展覽語言，並透過策展回應當代建築文化議題。

經決選評議後，由嶼山工房組成之國際團隊獲選為第20屆威尼斯建築雙年展臺灣館展覽團隊。獲選團隊長期深耕臺灣建築與空間領域，在公共建築、歷史建築再利用及展覽構築設計等面向，回應臺灣風土、工藝與構築文化，逐步形塑出鮮明且具辨識度的建築語言。近年參與義大利、日本、泰國等國際展覽，作品亦榮獲日本 Good Design Award 肯定，兼具在地建築底蘊與國際交流經驗，並廣受國內外專業界關注。

台灣建築文化長期在島嶼環境、多變氣候與複雜社會條件下發展，逐漸形成韌性、混構與限制中的創新等重要特質。這些特質並非源於單一形式風格，而是在面對真實現實時不斷調適、整合與創造的能力。策展委員會認為，嶼山工房提出的展覽內容，不僅回應本屆大會主題「做建築——面向真實現實的共生可能（Do Architecture—For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality）」，亦展現台灣建築文化面對環境、社會與技術條件時所發展出的獨特思考與建構方式，並有望將此經驗轉譯為國際觀眾得以理解與共鳴的展覽敘事。

委員會同時肯定團隊跨領域整合與國際合作的能力，認為其所展現的觀點不僅呼應台灣當代建築文化的發展脈絡，也與威尼斯所面對的海洋環境、氣候條件及歷史背景形成有意義的對話，展現建築作為文化交流媒介的可能性。展覽主題與內容細節將於完成大會審查程序後正式對外公布。

威尼斯建築雙年展 威尼斯 文化部

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