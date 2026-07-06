青世代工藝設計成果展 永續科技文化間找新連結

「2026工藝新趣—青世代工藝設計成果展」今天起在國立台灣工藝研究發展中心展出，作品結合竹編工藝等形式，導入3D列印等數位技術，並在永續、科技與文化間尋找新連結。

主題為「活水漫流」的成果展19日前在工藝中心地方工藝館展出，集結國立屏東科技大學等6組大專院校團隊，展現青年世代從永續關懷、數位科技與文化轉譯等面向出發，探索工藝未來多元路徑。

根據工藝中心發布新聞稿，長期推動「工藝新趣」計畫，率青年從工藝出發，結合當代設計思維與生活需求，探索工藝現代新角色與新價值，今年計畫聚焦永續發展實踐、數位科技輔助與延伸，引導青年創作者從材料創新、文化轉譯、數位應用及生活設計等面向，回應當代社會面臨的環境、科技與文化議題。

工藝中心說，學生從永續生活、數位製造、智慧設計、文化轉譯、材料再生及土地記憶切入，探索工藝與永續發展、數位科技及當代生活連結，從天然材料與循環媒材應用、傳統技藝與數位技術融合，到地方文化與原住民智慧的當代轉譯，以設計思維回應時代議題。

工藝中心表示，作品涵蓋竹材、藺草、部落陶土、再生銀及各類循環材或複合媒材，結合竹編工藝、數位陶藝、藺草編織、金工創作、漆藝設計及採土製陶等多元形式，導入3D列印、參數設計與智慧感測等數位技術，展現工藝跨越材料、技術與應用邊界。