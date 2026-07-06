快訊

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩！民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！ 外媒估「北轉朝台灣逼近」

聽新聞
0:00 / 0:00

青世代工藝設計成果展 永續科技文化間找新連結

中央社／ 南投縣6日電

「2026工藝新趣—青世代工藝設計成果展」今天起在國立台灣工藝研究發展中心展出，作品結合竹編工藝等形式，導入3D列印等數位技術，並在永續、科技與文化間尋找新連結。

主題為「活水漫流」的成果展19日前在工藝中心地方工藝館展出，集結國立屏東科技大學等6組大專院校團隊，展現青年世代從永續關懷、數位科技與文化轉譯等面向出發，探索工藝未來多元路徑。

根據工藝中心發布新聞稿，長期推動「工藝新趣」計畫，率青年從工藝出發，結合當代設計思維與生活需求，探索工藝現代新角色與新價值，今年計畫聚焦永續發展實踐、數位科技輔助與延伸，引導青年創作者從材料創新、文化轉譯、數位應用及生活設計等面向，回應當代社會面臨的環境、科技與文化議題。

工藝中心說，學生從永續生活、數位製造、智慧設計、文化轉譯、材料再生及土地記憶切入，探索工藝與永續發展、數位科技及當代生活連結，從天然材料與循環媒材應用、傳統技藝與數位技術融合，到地方文化與原住民智慧的當代轉譯，以設計思維回應時代議題。

工藝中心表示，作品涵蓋竹材、藺草、部落陶土、再生銀及各類循環材或複合媒材，結合竹編工藝、數位陶藝、藺草編織、金工創作、漆藝設計及採土製陶等多元形式，導入3D列印、參數設計與智慧感測等數位技術，展現工藝跨越材料、技術與應用邊界。

屏東 青年 永續

延伸閱讀

梁晋誌接掌工藝中心 盼成為創作者堅實後盾

工藝中心推兒童工藝展 鼓勵動手培養創造力

梁晋誌接掌工藝中心主任 李遠期許台灣工藝推向全球

124校參與本土語沉浸教學 結合礦業、掃帚工藝

相關新聞

屏東攜手加拿大高貴林教育局 首辦暑期英語營打造沉浸式教學

暑假來臨，提升屏東學子的全球移動力與跨文化英語素養，屏東縣政府首次與加拿大高貴林教育局攜手合作，在大同國小辦理兩梯次「暑期英語教學營隊」，選出120名五至八年級國中小學生參與，今6日縣長周春米出席開幕典禮時表示，五天四夜營隊，讓屏東孩子不用出國就能體驗加拿大文化。

從寒枝到櫻綻：馬偕醫學大學醫學教育品質認證的實踐與省思──以2022年TMAC認證訪視為例

2009年，馬偕醫學院正式成立。當時的校園僅醫學與護理兩個學系，醫學系猶如一張尚待書寫的白紙。然而，這所年輕的學校卻承載著超過一百五十年的馬偕精神。自加拿大宣教師馬偕博士（George Leslie Mackay）於1871年來臺以來，其「寧願燒盡，不願銹壞」的奉獻精神，以及對弱勢族群與偏鄉醫療的深刻關懷，早已成為馬偕體系最重要的文化DNA。

台灣基督長老教會南神神學院推動2023年ATESEA國際認可品質保證經驗分享

台灣基督長老教會南神神學院（簡稱南神）是一所位於臺南市東區的宗教學校，2017年6月起獲教育部核准設校，辦學係承襲1869年由馬雅各醫師（Dr. James Maxwell）、李庥牧師（Rev. Hugh Ritchie）及巴克禮牧師（Dr. Thomas Barclay）等人為培養本地宣教人才而創設台南神學院之設校精神，順應時代趨勢發展依循教育部「宗教研修學院」院校同級的體制下設有神學研究所及基督教研究所（現以教學分組設宗教社會工作組及教會音樂組）等教學單位。此外，截至2026年5月止，南神現有碩士班在學學生60人，教職員38人，從組織規模來看是屬於極小型的學校。而本於神學教育系統下南神師資

前瞻布局與全球視野：臺大音樂學研究所的國際評鑑之路

國立臺灣大學（簡稱臺大）音樂學研究所於2018與2023年在校方的支持下，進行了2次全英文自我評鑑，評鑑委員為來自美、日、韓、港、臺各地的資深學者。本人在這2次評鑑籌備過程中擔任主管並且負責準備「國立臺灣大學音樂學研究所自我評鑑報告書」，在此經驗分享，作為國內專業教學單位面臨國際化挑戰下的策略參考。

台灣館移交、全新制度起跑 「嶼山工房」進軍第20屆威尼斯建築雙年展

第20屆威尼斯建築雙年展台灣館正式轉型，文化部將台灣館主辦工作由國立台灣美術館移交予台灣博物館文教基金會辦理，負責策展遴選與國際展覽執行工作，並首次採專家推薦遴選制，改變過去的競圖制。台灣博物館基金會今天揭曉參展團隊，由嶼山工房組成的國際團隊獲選為第20屆威尼斯建築雙年展台灣館展覽團隊。

傳承法商底蘊，開創永續治理：國立臺北大學商學院推動AACSB認證的變革與實踐

國立臺北大學（簡稱臺北大學）商學院自1949年創校以來，不僅見證了臺灣商管教育的興榮，更始終是孕育無數產業菁英的搖籃。承襲厚實的法商傳統，本院在ESG浪潮興起前，便已深耕社會責任與公平正義。這份對卓越品質的堅持，使本院於2016年首度通過國際商學院促進協會（Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB）之認證，並於2020年底順利完成首輪再認證（Continuous Improvement Review, CIR）。 2023年，我們進一步將這份底蘊昇華為系統性的治理實務，正式將「永續」標註為辦學的核心使命。目前，本院正積極邁入第三次認證循環（2021-2026），這不僅是里程碑的跨越，更是將認證精神轉化為行政韌性與治理常態的實證。本文記錄本院如何以五大策略為引，結合嚴謹的師資盤點與學習品質保證（assurance of learning, AoL）的投入，讓研究化為滋養社會的養分。這些文字印證了老牌商學院在變革中的轉型動力，更是我們對未來商管教育發展的深刻體悟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。