39組學生藝團暑假國內外展演 以樂舞戲劇走向世界

由教育部指導、台灣藝術教育館與各級學校共同主辦的「115年好優Show學生藝團活動」，今年有39組團隊即起至9月30日，在全台各地及國外舞台舉行展演，拓展視野、走向世界。

教育部今天發布新聞稿指出，來自全國學生音樂、創意戲劇、舞蹈及師生鄉土歌謠比賽獲得優等以上傑出團隊，將於暑假期間舉辦一系列展演，涵蓋音樂、創意戲劇、舞蹈及鄉土歌謠等形式。

台北市士林區三玉國小將參加「2026瑞典赫爾辛堡世界合唱大賽」；新竹縣五峰鄉桃山國小則以「桃山之聲．躍動東京」挺進2026東京合唱比賽，展現部落純淨嗓音；台北市中正國中受邀參加「義大利第27屆佛洛倫斯FOG青年音樂節」，讓海外觀眾感受台灣青少年藝術實力。

教育部提到，除了國際交流，藝術種子也將於離島萌芽，新北市金山高中管樂團將赴金門大同之家與金門高中推廣管樂藝術；台北市弘道國中管樂團則會參與澎湖「夏日樂章．花火藝響」音樂會；台北市景美女中樂儀旗隊則將於「連江縣運動會」中演出，為運動健兒們加油打氣。

為累積專業經驗並深化社區互動，學生藝術團隊今年特別深耕社會公益與在地關懷，用藝文傳遞溫暖，台東鹿野鄉永安國小兒童劇團走訪屏東海洋生物博物館，透過戲劇推廣生態保育；新竹縣成功國中弦樂團與南投縣三光國中國樂團，分別將音樂帶入醫院大廳及安養機構等。

教育部提到，為支持學校推動藝術教育，將持續鼓勵學生透過表演藝術拓展視野、走向世界，讓藝術不僅是競技，更是一種分享與奉獻的力量，同時透過夏日藝術盛宴，豐富台灣文化底蘊。