39組學生藝團暑假國內外展演 以樂舞戲劇走向世界

台灣基督長老教會南神神學院（簡稱南神）是一所位於臺南市東區的宗教學校，2017年6月起獲教育部核准設校，辦學係承襲1869年由馬雅各醫師（Dr. James Maxwell）、李庥牧師（Rev. Hugh Ritchie）及巴克禮牧師（Dr. Thomas Barclay）等人為培養本地宣教人才而創設台南神學院之設校精神，順應時代趨勢發展依循教育部「宗教研修學院」院校同級的體制下設有神學研究所及基督教研究所（現以教學分組設宗教社會工作組及教會音樂組）等教學單位。此外，截至2026年5月止，南神現有碩士班在學學生60人，教職員38人，從組織規模來看是屬於極小型的學校。而本於神學教育系統下南神師資
國立臺北大學（簡稱臺北大學）商學院自1949年創校以來，不僅見證了臺灣商管教育的興榮，更始終是孕育無數產業菁英的搖籃。承襲厚實的法商傳統，本院在ESG浪潮興起前，便已深耕社會責任與公平正義。這份對卓越品質的堅持，使本院於2016年首度通過國際商學院促進協會（Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB）之認證，並於2020年底順利完成首輪再認證（Continuous Improvement Review, CIR）。
2023年，我們進一步將這份底蘊昇華為系統性的治理實務，正式將「永續」標註為辦學的核心使命。目前，本院正積極邁入第三次認證循環（2021-2026），這不僅是里程碑的跨越，更是將認證精神轉化為行政韌性與治理常態的實證。本文記錄本院如何以五大策略為引，結合嚴謹的師資盤點與學習品質保證（assurance of learning, AoL）的投入，讓研究化為滋養社會的養分。這些文字印證了老牌商學院在變革中的轉型動力，更是我們對未來商管教育發展的深刻體悟。