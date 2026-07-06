院士會議首日爆亮點！陳建仁：中研院正評估籌設「宜蘭院區」

中研院院士會議今天邁入第一天，甫上任的中研院院長陳建仁首次舉行院務報告。他透露，在政府單位的爭取下，中研院考慮在北部、南部院區之外，再增設宜蘭院區，但還在評估思考中，尚未敲定。

行政院公共工程委員會主委陳金德1日率團拜會中央研究院陳建仁院長，雙方就宜蘭科研布局及重大建設交換意見，期盼透過跨部會合作，完善科研基礎建設，提升台灣整體科研競爭力，並促進區域均衡發展。

當天陳金德分享高鐵延伸宜蘭計畫的規劃進展，表示除交通建設外，也將納入醫療、教育、金融、政府辦公服務，提升生活與公共機能，希望打造兼具便利生活與永續發展的環境。他表示，政府也希望爭取科研機構進駐，帶動高階人才匯聚，並發展成新的科學研究與創新聚落。

陳建仁則回應，中研院在宜蘭已有臨海研究站、深層地熱、文史及考古等研究基礎，未來可評估推動人文社會科學研究基地，聚焦人工智慧治理、台灣史等重要研究議題。南港與宜蘭地理位置相近，也可研議延伸國家生技研究園區研發以及新創育成的能量，或籌劃其他前瞻創新科技研究項目，作為未來科研布局的重要方向。