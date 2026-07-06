兒少網癮就醫近6成 醫憂背後恐藏憂鬱、過動症狀

隨著暑假到來，18歲以下青少年接觸網路、社群媒體及線上遊戲時間增加，北市衛生局觀察到潛在的網路成癮風險。一般精神科醫生提醒，師長留意多加留意，但也不要馬上醫療化，透過社區心理衛生中心以家庭方式來著手，去教導孩子和家長訂定和遵守規範。

衛生局表示，台北市聯合醫院從民國110年7月至115年5月統計，「網路遊戲成癮」就醫的人數共614人，其中19歲以下佔60.42%，又根據兒福聯盟調查，兒童休閒娛樂現況，兒少幾乎每天接觸網路，且以網路影音、遊戲為主。可見兒童及青少年仍為網路成癮高風險族群。

北市聯合醫院松德院區一般精神科主任潘俊宏說明，由於負責控制自制力的前額葉，在青少年階段尚未成熟，很容易受到立即性回饋刺激，進而成癮的狀況，「特別是手機、網路遊戲，能夠迅速的給予獎勵機制，短影音也是能夠給予立即性的快樂，以及社群媒體貼文、按讚等，使得年輕人容易手機成癮。」

他說，臨床上發現，網路成癮的孩子蠻多原先就有焦慮、憂鬱症狀，「課業成績不如意，或是沒有獲得同學關注等，就會投入遊戲世界，躲避這類的憂鬱情緒。」另外，注意力不足過動症（ADHD）的兒少反而是在玩遊戲而鎮定下來，在教室內就會坐不住。

他說，家長可以留意，若小朋友無法控制上網時間，像是約定好30分鐘內，但小孩會覺得為什麼要停止而爭執，若斷網後出現焦慮、不安，「曾見過兒少覺得斷網就與好朋友斷聯、哭泣。」甚至連帶影響到課業、家庭生活，嚴重到拒學、自傷等都是警訊，要尋求專業上的諮詢。

「不要馬上醫療化。」潘俊宏建議，學校通常會有輔導老師，且孩子也會願意與諮商老師溝通，能由諮商老師介紹家長到社區心理衛生中心等專業協助，而不直接醫療診間，不要一開始就貼標籤，而是希望以家庭為單位，重塑家庭氛圍。

至於孩子戒斷狀況，潘俊宏說，愈早介入愈好，通常家屬口中嚴重的狀況，在醫療人員觀察下可能沒有不會到那麼嚴重，尤其是經過社工、醫療是更投注於家庭氣氛的營造、減緩衝突，觀察之後孩子的戒斷反應不強。「第三方的醫療幫助下，會教導孩子和家長如何遵守及訂定規範，衝突就會減少很多。」