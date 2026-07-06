中研院院士會議 賴清德總統感謝院士對國家貢獻

中研院今天起舉行第36次為期4天的院士會議，有2百多位過內、外院士與會，會議將推舉第35屆院士暨名譽院士，並將於7月9日會後記者會公布當選名單，新任中研院院長陳建仁首度主持院士會議，賴清德總統在開幕式中表示，中研院將迎來創院100周年，這次院士會議將討論百年發展方向，意義十分重大。

賴清德表示，感謝海內、外所有院士長期對國家學術發展的貢獻，創院100年希望能凝聚智慧，一起擘劃國家未來學術發展藍圖，發揮國家學術研究領導角色，為台灣未來發展奠定更堅實基礎。賴總統盛讚接任中央研究院院長的陳建仁是享譽國際的流行病學專家，在國家面臨挑戰時都能安定人心讓人信賴，期許陳院長能秉持宗教家慈悲情懷，科學家求真精神一起努力，政府一定會全力支持陳建仁率領中央研究院，提供經費完成各項科研目標。

中研院今天起舉行第36次為期4天的院士會議，致詞強調中研院會持續發揮國家學術研究領導角色，為台灣未來發展奠定更堅實基礎。記者潘俊宏／攝影

中研院今天舉行第36次院士會議，賴清德總統（右）在開幕致詞時盛讚中研院長陳建仁（左）能安定人心且讓人值得信賴。記者潘俊宏／攝影

中研院今天舉行第36次院士會議，賴清德總統在開幕式中表示，中研院將迎來創院100週年，這次院士會議將討論百年發展方向，意義重大。記者潘俊宏／攝影