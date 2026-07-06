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教部補助37校1.6億 改善電梯廁所推無障礙校園

中央社／ 台北6日電

教育部國教署推動無障礙校園環境改善計畫，115年核定補助37校、將投入逾新台幣1.6億元經費，盤點與改善校園通行動線、電梯及無障礙廁所等設施，打造安全平等的學習空間。

教育部今天發布新聞稿指出，為保障身心障礙學生及所有師生的行動權益，國民及學前教育署持續推動無障礙校園環境改善計畫，協助各級學校完善校園無障礙設施；教育部主管學校部分，113年至114年已補助193校、投入逾2.9億元補助款，打造安全、平等且具包容性的學習空間。

國教署提到，115年已核定補助37校、將投入逾1.6億元經費，針對校園通行動線、電梯及無障礙廁所等設施進行全面盤點與改善，並結合通用設計理念，提升校園友善程度，讓每名學生皆能安心就學，以實踐教育平權與融合教育目標。

位於彰化縣的秀水高工近年獲補助進行新建無障礙電梯，由於技術型高中課程常需往返一般教室、專業教室及實習場域，無障礙電梯啟用後，可協助行動不便或臨時受傷的學生更安全、便利地抵達不同學習場域，減少移動限制對學習參與的影響，讓校園學習環境更加友善。

東華大學附設實驗國小增設無障礙坡道，完工後維持既有的門口通道引導意象，也保留原本教室前方童心廣場的視野通透性，並利用淺色系面磚讓屋簷下廣場更明亮，同時強化通道舖面的防滑性，讓師生在雨天行走時更加安全舒適。

西螺農工透過補助改善無障礙廁所，完工後廁所內部的空間足夠輪椅迴轉，方便身心障礙學生使用；無障礙廁所採側拉門設計，對於走廊行走的學生安全性提高，提升校園整體安全與友善程度。

校園 電梯 廁所

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