中研院院士會議登場！陳建仁首度掌舵 承諾組人文與科技重點國家隊

中央研究院第36次院士會議上午舉行開幕式，超過200位海內外院士齊聚，總統賴清德也出席，共同關心國家學術發展與科研未來。這也是陳建仁上任院長後首次主持院士會議，他表示，將秉持人文社會與自然科學均衡發展的理念，持續支持原創性、前瞻性及高潛力的研究。使中研院不僅成為亞太卓越研究重鎮，更能發揮學術引領角色，並透過知識創新回應國家與全球面臨的重要挑戰。

陳建仁致詞時表示，這是他接任院長後首次主持的大型學術盛會。中研院即將迎來創院百年，站在邁向第二個百年的重要起點，期盼與全體院士及同仁攜手並進，以智慧推動頂尖研究，以勇氣帶動創新突破，以慈悲帶來人文關懷。

陳建仁指出，中研院自1928年創立以來，已發展為國際間少見涵蓋人文及社會科學、數理工程科學與生命科學三大領域的學術研究體系。一路走來，中研院最重要的資產始終是人，其中院士以卓越研究成果、宏觀學術視野及對社會的深刻關懷，引領台灣學術邁向國際；研究人員則是推動科學進步與知識創新的核心力量。

陳建仁表示，面對全球科技競爭加劇、地緣政治重組，以及氣候變遷、社會高齡化及能源轉型等跨國挑戰，當前科學研究已無法仰賴單一學科獨立解決問題。中研院作為國家級學術研究機構，不僅肩負追求學術頂尖的責任，更要透過跨領域知識整合與前瞻研究，為社會提供解決問題的良策。中研院將持續投入量子科技、淨零科技、人工智慧、精準醫療等關鍵領域，擴展南部院區的研發能量，並深化與國內研究大學及機構合作，厚植國家科技自主實力與科研競爭力。

「人工智慧發展的關键，不僅在於技術突破，更在於與知識體系深度融合所形成的創新能量。」談到關鍵的AI議題，陳建仁指出，在人工智慧領域， 中研院推動相關研究，除強化運算與研究環境外。更著重 AI於人文社會與基礎科學的跨域整合，也關注其倫理與治理議題，期盼在全球AI浪潮中建立負責任人工智慧與資料治理典範。

前任院長廖俊智任內大刀闊斧改革中研院研究制度。陳建仁指出，他將盡力完善研究支持制度、強化長期型研究計畫與跨領域研究機制，使研究人員不受短期績效限制，透過核心設施共享、跨所中心合作及關鍵議題整合平台，深化跨領域交流與合作。他表示，將建立新型研究領域前瞻布局機制，穩定支持創新團隊。

賴清德提出「諾貝爾333計畫」，期望在未來30年內，台灣於「物理」、「化學」與「醫學」三大領域中，至少能新增3位諾貝爾獎得主。為落實此目標，教育部正規畫設立「台灣高等研究學院」，由教育部、中央研究院及頂尖大學共同研議推動。陳建仁致詞時表示，中研院將加強與國內各研究大學與機構的密切合作，組成重點人文及科技領域的國家隊，努力提升台灣學術研究的國際地位。