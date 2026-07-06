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台加藝文節溫哥華開幕 扮仙戲展現台灣廟會文化

中央社／ 記者程愛芬溫哥華5日專電

2026台灣加拿大藝文節昨天在溫哥華市中心開幕，今年藝文節活動設計以「廟會文化」為主軸，開幕典禮啟動前先上演「扮仙」戲，許多人都是首度認識這種非常傳統的戲曲儀式，感覺新鮮又有趣。

今年台加藝文節邀請來自台中知名表演團體金宇園掌中劇團、新藝芳歌劇團及妙璇舞蹈團在加拿大演出，適逢台中大甲媽祖駐駕溫哥華，因此三大團體決定在開幕典禮上以「扮仙」戲打頭陣，為酬謝神明也為民眾祈福。象徵福氣、財富和長壽的福祿壽三仙帶著虎爺和婆姐等一一登場，還有跳加官和金榜祝福。

隨團來訪的台灣民俗專家林茂賢表示，台灣民間戲曲多在廟埕外台上演，和宗教息息相關，因此開演前最重要的儀式就是「扮仙」，希望能藉台加藝文節讓加拿大人看到最純粹的台灣傳統文化。

台加藝文節主辦方台加文化協會理事長張伶銖也說，今年的主題「廟會文化」對第一代和第二代移民來說都非常有意義。「這是第一代移民小時候的回憶，就算我們常帶著孩子回台灣探親旅遊，也不見得在廟口就能看到戲曲演出，如今在溫哥華能感受廟會文化，是一個很好的教育機會。」

金宇園、新藝芳及妙璇等民俗演藝團體在加拿大溫哥華市（Vancouver）和本拿比市（Burnaby）將陸續演出歌仔戲、布袋戲等民俗藝陣，活動中還有互動環節，讓民眾體驗把玩木偶和武槍耍劍的難度和趣味。

溫哥華長大的台裔女孩Elaine和伊朗裔男友Nima首度參加台加藝文節，Elaine親自體驗了用手指操控偶戲的感覺，直呼「太難了」。Nima說，第一次接觸到布袋戲和歌仔戲，「伊朗沒有這種小木偶戲，我覺得非常有趣。」

10幾年前移民加拿大的李欣儀說：「很感動在溫哥華也能體驗台灣文化，看到其他不同族裔的人都喜歡台灣文化，更覺得光榮。」

除了來自台灣的團體外，還有許多加拿大在地藝文團體演出，橫跨古典音樂、流行音樂、佛朗明哥舞蹈，展現跨界文化激盪出的藝術火花。

活動現場除精彩舞台節目外，也規劃多項互動體驗與主題展區，包括光影故事箱創作、互動彩繪牆、台灣觀光旅遊展、台灣特色小吃等，讓民眾透過多元方式感受台灣文化的魅力。

多位加拿大聯邦政府、省政府和市政府的官員都到場支持台加藝文節，讚揚台灣和台裔加拿大人為加拿大做出的貢獻。

溫哥華 加拿大 台中

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