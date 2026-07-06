校園危機背後 家庭、社群媒體成隱憂

校園暴力、自傷、自殺事件持續攀升，儘管教育部近年增聘專任輔導教師，但輔導資源不足，甚至有學生尋求專輔教師協助，要等待一個月。校長指出，校園危機背後不僅是人力不足，更涉及家庭陪伴、網路與社群媒體使用，若僅增加輔導人力，仍難從根本改善問題。

長期關注兒少議題的高中生郭芮綺表示，部分學校的輔導量大，學生有輔導需求時，往往需等待一、兩周，甚至長達一個月才能排到專輔教師，專輔教師為了消化個案，只能犧牲吃飯、午休時間約同學晤談，愈來愈多專輔教師因行政工作及個案壓力沉重，情緒受到影響。

「許多青少年心理困擾的根源在家庭」，郭芮綺說，不少家長以手機、平板取代陪伴，親子間缺乏交流，常因價值觀差異產生衝突、得不到理解，甚至遭到責備，導致青少年情緒長期壓抑。

中華民國中小學校長協會理事長陳清義也說，學生自傷、自殺問題與家庭教育、親子陪伴不足，以及手機、網路成癮等因素息息相關。他認為，若家長本身沉迷手機、網路，孩子長期缺乏陪伴與情感支持，即使學校有再多心理師、社工師等輔導人員，也難以從根本解決問題。

陳清義呼籲政府思考是否能透過公權力介入，要求有需要的家庭接受家族治療，並建議政府參考澳洲、英國作法，對未達法定年齡仍提供社群媒體服務的平台業者祭出裁罰，透過立法限制兒少使用社群媒體，以降低對身心健康的衝擊。

至於校園暴力問題，陳清義主張「教育歸教育、司法歸司法」。他指出，校園暴力並非全屬霸凌事件，也包含情障學生或部分學生衝動施暴，現階段無法律可約束，應恢復教師及家長合理管教權，並檢討「少年事件處理法」相關規定。

此外，陳清義表示，學校教育與家庭教育應有明確的分野，避免教師持續承擔學生生活照顧等原屬家庭的職責。

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