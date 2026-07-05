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學生暴力案衝破3萬件、自傷通報創新高 專輔教師荒輔導量能吃緊

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
近年學生暴力、自傷通報攀升，校園心理輔導需求增加，但第一線仍反映專任輔導教師人力不足。聯合報系資料照
近年學生暴力、自傷通報攀升，校園心理輔導需求增加，但第一線仍反映專任輔導教師人力不足。聯合報系資料照

校園接連發生學生霸凌與暴力事件，日前台北市一間明星國小更傳出學生持美工刀恐嚇並劃傷同學，引發外界關注。教育部資料顯示，學生暴力與偏差行為通報短短3年從約1萬7000多件衝破3萬件，自傷、自殺通報也超過2萬人次，校園心理輔導需求持續增加，但第一線教師指出，不少學校仍招募不到專輔教師。

2023年新北發生校園割頸案後，教育部於2024年修正《學生輔導法》，增加高級中等以下學校專任輔導教師配置，國小專任輔導教師編制，調整為每20班置1人，國中專輔教師則為每12班置1人，以提升校園輔導量能。

不過，修法上路2年，第一線仍反映專輔教師人力吃緊，曾從事輔導工作的新北教產理事長蔡淑遠說，全台以學生與班級數較多的雙北、桃園等地最為明顯。她以新北舉例，依規畫，國中端可望明年達標，但國小端恐須至2033年才能完全符合配置標準。

蔡淑遠說，專輔教師的行政工作占去大量時間，包括每周需花2至3小時撰寫周報，另須製作月報、學期自我檢核及年度計畫等文件，內容高度重複，壓縮實際輔導時間。此外，部分學校亦要求開設輔導課程，每學期約40堂自編課程，並需支援學生與教師講座，使工作內容更加繁雜。

蔡淑遠指出，相較特教教師享有每月2800元特教加給，專輔教師卻沒有相應津貼。在工作多、待遇少的情況下，專輔教師面臨招募不易、留不住人的困境，甚至有人轉職當心理師。

一名李姓專輔教師認為，教育部修法增加專輔員額是好事，但仍治標不治本，現行最大困境是，很多非輔導的業務，嚴重排擠個案輔導時間，包括宣講、入班授課及各式行政報告等非輔導業務。

李教師指出，近年第一線承受的是質與量的雙重壓力。只要出現一名高風險個案，學務、校安、導師及專輔幾乎都得全面投入，待緊急處置完成後，後續輔導也多由專輔承接，因此隨著高風險個案增加，專輔承接的案量也隨之攀升。

李教師說，更大的挑戰在於個案問題愈來愈嚴重、家長的狀況也十分多樣，每名學生都需要投入更多時間與資源，導致愈來愈難兼顧每一位個案，而這樣的壓力不僅落在專輔教師身上，第一線導師同樣承受沉重負擔，「我們需要的是專輔教師從非專業事務中釋放出來」。

校園 霸凌 教育部

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