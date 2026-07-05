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基市幼兒園虐童事件難…教育處長難過請辭 謝國樑：尊重她的意願

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市1家幼兒園發生教保人員不當對待幼兒事件，家長不滿市府懲處太輕，4日到幼兒園門口舉白布條抗議。聯合報資料照
基隆市1家幼兒園發生教保人員不當對待幼兒事件，家長不滿市府懲處太輕，4日到幼兒園門口舉白布條抗議。聯合報資料照

基隆市1家幼兒園的教保服務人員不當對待幼兒，教育處長徐嬿立為此請辭。基隆市長謝國樑今天表示「尊重她的（請辭）意願」。徐嬿立日前請長假，市府將適時調整相關人事職務。

周姓男子6月中旬發現讀幼兒園的兒子上臂有瘀青，詢問得知午休時間沒睡覺，被教保員捏到瘀青，帶兒子驗傷提告，並在臉書公開此事。基市府教育處調查後，7月3日公布2名不當對待幼兒教保員各罰40萬元，且終身不得再擔任。幼兒園負責人罰6萬元，幼兒園停止招生1年。

多名家長認為處分過輕，7月4日到幼兒園門口丟雞蛋，並拉白布條拉議。謝國樑當天指出，第1階段行政調查完成後，教育處最晚10日前完成第2階段行政調查，如不當對待幼兒超過一個班級，不排除對幼兒園作出最重停業處分。

基市府副發言人吳禹辰今天表示，行政調查程序加速進行，預計7日召開相關委員會議審議，若程序順利完成，最快可於8日公告廢止這家幼兒園設立許可。

謝國樑今天說，基隆有幼稚園發生虐童事件，教育處把相關影片提供給他，作為一個父親，看了以後真的是非常的難過，看著看著眼淚就掉了下來。

謝國樑表示，這是很嚴重的虐童事件，受虐的學生及家長一定也非常的難過，當下就決定親自盡量陪伴這些家長，在各方面給予協助，希望能夠讓這些家庭的傷害減到最低。

他說，從一開始固定一周兩次與家長召開會議，家長們告訴他種種孩子們受傷的情境，他聽著聽著眼淚又掉下來，真的是令人很憤怒。

孩子受傷的家長，希望幼兒園停業。謝國樑表示，他也非常認同這樣子的觀點，但是還是有其他的家長，提出希望表現比較正常的班級，不要變動太大，以免影響到其他學生的受教環境，因此市府決定採取分兩階段懲處。

謝國樑表示，市府一方面清查所有的影片，確保停業處分的法律完整性，同時要協助需要全面轉學的家庭，希望減低對孩子的影響。

「這是一個基隆的大事情」，謝國樑說，做為一個家長，他也了解到孩子們受苦，家長其實比孩子還要痛。所以，他要盡可能做他能做的，也就是持續陪伴家長盡量將各方面的事務都處理妥善。第2階段的懲處，教育委員7日應可完成開會，8日宣布廢照，之後就要進行全面轉學安排的安置，這一點跟廢照一樣重要。

謝國樑指出，處理本案過程中，相關同仁一方面感到自責，一方面也是壓力大。徐嬿立在第一次家長會議後請辭，他尊重她的意願。副處長楊永芬第一時間發言不當，調查中不夠配合家長，市府也在檢討。

謝國樑說，現在最重要的事，就是應有的法律正義必須維持，他也特別感謝基隆地檢署，因為基隆市警察局長林信雄昨天傍晚，轉述檢方立場，將會加速偵辦這個案件，還給家長應有的公道。

謝國樑表示，現在市府應該做的，就是把幼兒園廢照，讓犯罪的教保員終身不能任教，並且依法公布其姓名。司法的追訴，則是可以將涉嫌犯罪者課以刑法，使其入監服刑，還給孩子公道。

謝國樑說，6日傍晚他會召開第5次的市府家長會議，對於家長的訴求跟觀點，他完全可以理解並感同身受。他也是孩子的爸爸，換做是他碰到，也會有同樣的反應。我也告知林信雄，面對家長的抗議，政府必須體諒家長的心情。他會持續的陪伴家長，協助他們解決問題，努力還給他們身心健全的環境。

謝國樑 幼兒園 虐童

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