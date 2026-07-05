中市「有鈣讚」政策有人領不到 市府：8月31日起擴大辦理

台中市議員陳俞融今指出，讓學童喝鮮乳的「有鈣讚」政策花了2.76億，但寒暑假、跨縣就讀和居家托育卻領不到，市府應立即確定簡便線上申請流程的上線日期，讓跨縣就讀與居家托育學童不再被排除，並建立各行政區兌換率統計機制，作為政策修正依據，才讓學童能真正透過鮮乳補充健康。

陳俞融說，針對寒暑假卻停供，市府6月30日才緊急宣布自8月31日起擴大辦理，並計畫送議會審議自明年起調整為全年52週皆可兌換。然而，「具台中市籍但跨縣市就讀」及「居家托育或自學學童」至今仍面臨申請障礙，還要等今年8月31日新學期開始才能兌換，甚至目前市府系統後端無法提供各行政區兌換率統計，政策成效無從掌握。

陳俞融說，台北市、新北市、桃園市及新竹市均已達成全年不間斷供應，透過結合數位學生證、兒童卡等電子兌換券，學童寒暑假及平假日可自行至超商或超市門市領取。台中「台中有鈣讚」上路初期僅供學期間兌換，寒暑假全面中斷，不僅與六都中已實現全年供應的縣市相比明顯落後，更讓2.76億元的年度預算實際效益大打折扣。

台中市政府教育局表示，計畫自今年2月23日正式上路，延續中央班班喝鮮乳政策精神，並配合台中市實際需求擴大辦理，8月31日起除公立國小及幼兒園外，補助擴大對象至私立國小、設籍台中市2至12歲未就學及居家托育、自學等學童、或在外縣市就學，讓更多符合資格的孩子都能享有補充乳品的健康福利。

教育局說，市府也通過明年度總預算暨附屬單位預算案，將送請市議會審議，朝全年52週供應方向辦理，將持續蒐集各界建議，精進行政流程及政策執行機制，讓「台中有鈣讚」照顧更多孩子，協助學童攝取充足鈣質，促進健康成長。