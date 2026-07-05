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退休校長呂振發奔波助學10年 榮獲全國教育奉獻獎

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣退休校長呂振發（左二），退休10年來仍投入教育志工，為社會和學校服務盡心不懈，榮獲2026全國教育奉獻獎，縣府教育處前往貼紅榜祝賀。圖／雲林縣政府提供
雲林縣退休校長呂振發（左二），退休10年來仍投入教育志工，為社會和學校服務盡心不懈，榮獲2026全國教育奉獻獎，縣府教育處前往貼紅榜祝賀。圖／雲林縣政府提供

雲林縣北港鎮朝陽國小退休校長呂振發，退而不休，10年來積極投入社會教育服務，也擔任豐泰文教基金會校訪與家訪志工，並與家長共學，把教育的關懷從校園延伸到家庭，對教育奉獻不輟，充份發揮教育人春風化雨精神，令人敬佩，榮獲今年全國教育奉獻獎，各界祝賀連連。

2026教育部教育奉獻獎名單出爐，雲林縣退休校長呂振發獲獎，來自偏鄉的呂振發堅信讀書才有改變機會，致力教育工作，在職40多年期間，曾獲2次師鐸獎肯定，退休後當志工持續關懷偏鄉弱勢學生，變成孩子心中的好爺爺。

75歲呂振發是北港人，小時候立志當老師，師專畢業後擔任教職，並不斷進修取得碩士學位，從老師升主任、校長，1992年任職口湖國小總務主任時獲教育部師鐸獎，2014年擔任朝陽國小校長，全力改善學校環境並融入社區，深獲好評，讓他再獲全國師鐸獎殊榮。

2016年退休的他，對教育熱忱之心未減，全心投入教育志工行列，走入家庭為家長建立良好的教育觀念，成為學校和家庭之間最佳橋樑，並擔任雲林縣府教育處課程督學、家庭教育中心黃金輔導團員、教育部國教署校長及行政支援系統計畫資諮詢委員及豐泰文教基金會家訪、學校志工，以自己的經驗協助學校發現、解決問題，訪視偏鄉弱勢學生、家庭提供必要協助。

呂振發幾年深度走訪家庭下來，發現台灣M型化社會更明顯，底層的貧窮狀況比以前更嚴重，「萬般皆下品唯有讀書高」他認為苦孩子唯有讀書才有改變環境和生活的機會，因此，除了協助找資源給予生活的扶助，也建立孩子讀書觀念，鼓勵孩子勤學用功。

呂振發的4名子女有3人投入教職，1人在國科會擔任研究人員，孩子各有所成，無後顧之憂，退休後一直擔任教育志工，抱著對教育的初心和熱忱，走進許多弱勢家庭，還常為孩子和家長奔走爭取資源，他身兼數差，甚至比在職期間更忙，卻不離教育本行。

「助人為樂之本」他笑說，自己來自鄉下，特別關懷偏鄉弱勢孩子，多年的教育工作，讓他有很深的體認，許多家庭的確需要關懷，改變孩子須先改善家庭，家庭安定了，孩子才能安心讀書，孩子安心讀書，家庭才有改變機會，這是相輔相成的善循環。

呂振發默默奉獻多年，終獲全國教育奉獻獎，實至名歸，縣府教育處貼紅榜祝賀。

雲林縣退休校長呂振發（右），退休10年來仍投入教育志工，為社會和學校服務盡心不懈，榮獲2026全國教育奉獻獎。圖／呂振發提供
雲林縣退休校長呂振發（右），退休10年來仍投入教育志工，為社會和學校服務盡心不懈，榮獲2026全國教育奉獻獎。圖／呂振發提供

雲林縣退休校長呂振發，退休10年來仍投入教育志工，為社會和學校服務盡心不懈，榮獲2026全國教育奉獻獎。圖／呂振發提供
雲林縣退休校長呂振發，退休10年來仍投入教育志工，為社會和學校服務盡心不懈，榮獲2026全國教育奉獻獎。圖／呂振發提供

教育部 師鐸獎

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