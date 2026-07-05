基隆幼兒受虐 民怨難平 市府：行政調查加速 最快8日決定讓幼兒園退場

基隆市1家幼兒園的教保服務人員不當對待幼兒，家長不滿市府懲處停招1年太輕，到幼兒園門口丟雞蛋洩憤。基市府發言人吳禹辰今天說，第2階段行政調查預計提前至7日召開委員會議，若審議程序順利完成，最快8日公告廢止這家幼兒園的設立許可。

周姓男子6月中旬幫兒子洗澡時，發現上臂有瘀青，詢問得知在幼兒園午休時間沒睡覺，被教保員捏到瘀青，帶兒子驗傷提告，並在臉書公開此事。

基隆市教保服務人員違法事件認定委員會7月2日開會審議後，基市3日天公布行政調查結果，2名不當對待幼兒教保員各罰40萬元，且終身不得再擔任。幼兒園負責人罰6萬元，幼兒園停止招生1年。

多名家長4日到幼兒園門口丟雞蛋，並拉白布條拉議。周男說，證據顯示他的兒子受害不是單一個案，市府處罰幼兒園停招1年，負責人罰鍰6萬元，家長不能接受。

基隆市長謝國樑4日指出，第1階段行政調查完成後，他要求教育處最晚在10日前完成調查第2階段行政調查，如確認不當對待幼兒情形非單一班級，而是涉及超過一個班級，不排除對幼兒園作出最重停業處分。

吳禹辰5日表示，全案行政程序加速進行，預計7日召開相關委員會議審議，若程序順利完成，最快可於8日公告廢止這家幼兒園設立許可。

外界關心懲處為何分兩階段辦理？基市府表示，謝國樑先後4次與家長座談中，不少家長當面反映其他班級就學狀況正常，仍有就學需求，因此市府採兩階段辦理。

市府一方面持續調查蒐證，另一方面同步評估幼兒園全園停業後，全面轉學安置配套措施，並協助目前有轉學需求的幼兒，完成相關安置，在兼顧幼兒受教權益下，依法推動後續程序。

市府說，謝國樑預計6日晚間，依原約定第5度與家長會談，向家長說明案件最新進度，並持續聆聽家長需求。市府除將加速完成行政程序，並持續配合司法偵辦，依法追究相關責任。

基隆市1家幼兒園發生教保人員不當對待幼兒事件，家長4日朝幼兒園的鐵門丟擲雞蛋，宣洩內心憤怒。聯合報系資料照