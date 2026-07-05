基隆家長氣虐童案懲處太輕 蛋砸幼兒園
基隆市上月爆發幼兒園虐童事件，市府懲處業者停招一年及罰款四十萬元，家屬質疑處分過輕，昨前往幼兒園丟雞蛋拉白布條抗議。市長謝國樑表示，市府將行政調查蒐集相關事證移送司法偵辦，全力追究相關人員刑事責任。
周姓男童因手臂大片瘀青，經周父詢問得知因在幼兒園午休沒睡覺，遭教保員捏至瘀青，周父帶男童至醫院驗傷並提告。基市府獲報派員了解，教育處組調查小組釐清事實，並要求幼兒園立即將涉案教保員暫時停職。
基市府公布行政調查內容，認定兩名教保員有不當對待幼兒，各處罰四十萬元，且終身不得擔任教保員，另幼兒園停止招生一年，負責人處罰六萬元，並自下學期解除準公共教保服務機構契約。
昨多名幼兒園家長到幼兒園門口砸雞蛋，拉白布條拉議。周父說，證據顯示他兒子受害不是單一個案，市府處罰太輕，大家都不能接受。周童阿嬤更紅了眼眶說，孫子沒做錯事竟會自己打自己嘴巴，身心受到極度傷害，停招一年懲處太輕，以後若再招生會害更多小朋友。
議長童子瑋表示，謝國樑開四次會議，但未在第一時間提出完整協助方案，且後續調查尚未完成前，就急著說明懲處，營造「已處理完畢」的印象，要求市府要看見家長的焦急，盡速回應受害家庭需求。
謝國樑說，第一階段行政調查已完成，第二階段調查將持續釐清，是否涉及其他不當對待情形，若確認不當對待幼兒超過一個班級，最重可停業處分。
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