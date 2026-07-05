校園新鮮事／數位教學「雙管齊下」 斗六鎮東國小師收服家長
平板、AI走進校園，不少家長擔心孩子沉迷網路、影響學習成效。雲林縣斗六市鎮東國小教師郭滿洲早在新冠肺炎疫情爆發前便推動數位教學，讓學生將平板帶回家學習。她雙管齊下，同時教育學生、家長，成功提升孩子學習成效，教學模式吸引香港教師連續三年跨海到校觀課交流。
五十八歲郭滿洲教學超過卅年，二○一九年推動數位教學，當時發現數位平台能清楚呈現學生哪個知識點卡關，「知道孩子哪裡不會，這樣才知道要教什麼」，從此栽進數位教學領域，研究如何將數位工具融入教學，讓孩子在遊戲、互動中找到學習動機。
外界擔心孩子沉迷三C，她以「大禹治水」比喻提供思考，「是要圍堵，還是疏導？」她申請教育部THSD（學生攜帶載具回家學習）計畫，與孩子約法三章，一至四年級學生的平板全面封鎖遊戲以及YouTube、短影音，僅能使用學習平台；五、六年級則採約定制，只要有學習需求，就能將載具帶回家。
她不僅教導孩子如何使用，也教家長如何利用手機App限制使用時間與內容，並邀家長觀課，了解數位課堂並非全程盯著平板，而是搭配討論、分享與發表，科技只是教學的一部分。
郭滿洲說，數位工具可快速找出全班錯誤率高的題型，生成相似練習題，幫學生重新理解與練習，本屆六年級學生國語成績高於全國平均，已畢業、升上國二的學生，數學成績更高出全國平均近十分。
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