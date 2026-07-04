基隆有幼兒遭不當對待 童子瑋批謝市府：重視兒少不是把口號掛在牆上

基隆市發生幼兒園教保人員不當對待幼兒事件，參選基隆市長的議長童子瑋今天說，這種事對任何家庭都是難以承受的傷害。重視兒少，是當孩子受傷、家長無助的時候，市府要第一時間站出來承擔責任。

周姓男子上月18日在社群平台披露他的兒子，因為午休沒睡覺被教保員捏到瘀青，已帶小孩驗傷並提告。基市府昨公布第一階段行政調查結果，2名教保人員各罰40萬元，且終身不得擔任教保服務人員，幼兒園負責人罰6萬元，幼兒園停止招生1年，並自次學期起解決準公共教保服務機構契約。

童子瑋指出，依家長公開說法，家長質疑調閱影片過程問題連連，一下說硬碟有問題，一下又更換觀看場地，讓家長在已經非常痛苦的情況下，還要反覆承受行政程序的不安與壓力。

童質疑，基隆市長謝國樑領導的市政府，究竟有沒有真正看見家長的需求？孩子在幼兒園遭到虐待、施暴，家長最需要的是包括完整調閱影像、確認孩子受害情形、安排後續安置與轉園、提供心理輔導及法律等相關支持，而不是讓家長一次次面對不確定。

童子瑋認為，事件發生後，謝國樑召開4次會議，但並沒有在第一時間提出完整的協助方案，甚至在後續調查尚未完成前，就急著召開記者會說明懲處，營造「已經處理完畢」的印象。兒虐事件不能只用懲處結案，他要求市府要看見家長的焦急，儘速回應受害家庭需求。

童子瑋指出，市府現在應提供家長5項協助：

1.主動協助家長完整調閱相關影像，所有流程都應以家長便利、資訊透明為原則。 2.提供受害兒童與家庭心理諮商、創傷輔導與後續追蹤，不能讓孩子和家長獨自承受傷害。 3.應該建立專責窗口，協助家長處理驗傷、報案、提告、法律扶助與行政申訴程序。 4.提出完整轉園與安置方案，由市府主動協調，而不是只讓家長自己想辦法。 5.公開說明後續調查時程與範圍，不能在調查尚未完成前，就用記者會塑造事情已經處理完畢的印象。

童子瑋表示，謝國樑過去以「小愛爸爸」形象參選，任內也大費周章成立兒童及少年事務處，但如果這些只有話題、活動與包裝，真正面對兒虐事件時，市府卻沒有積極、細緻、完整的服務來協助家長，那麼基隆的兒少政策就只是徒有其表。

童子瑋說，重視兒少不是把口號掛在牆上，重視兒少是當孩子受傷、家長無助的時候，市府要第一時間站出來承擔責任。基隆的孩子需要的，不是口號，不是包裝，也不是光鮮亮麗的形象，而是真正有人願意傾聽、負責，把孩子的安全放在第一位，讓每一個家庭都能安心把孩子交給這座城市，讓每一個孩子都能在基隆安心長大。

基隆市一所幼兒園發生幼兒遭不當對待事件，多名家長今天到幼兒園外砸雞蛋、拉白布條抗議。記者邱瑞杰／攝影