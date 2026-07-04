為什麼打自己？阿嬤現在知道了 想到孫子在幼兒園遭不當對待 難過落淚

「你為什麼打自己？」基隆市周姓幼童在幼兒園遭教保員不當對待，平日照顧男童的阿嬤，今天回想孫子的遭遇，不禁紅了眼眶，用手拭淚。她說，懲處停招1年太輕了，她沒辦法接受，後續再招生的話，會害了更多小朋友。

基隆市周姓男子上月中旬揭發他的兒子在幼兒園，疑遭教保人員施暴，導致身體瘀青。市府調查後，昨公布懲處幼兒園停招1年、負責人罰6萬元，2名教保人員各罰40萬元。多名家長今到幼兒園門口砸雞蛋、拉白布條，表達內心的憤怒。

這家幼兒園發生不當對待幼兒事件，已接受市府調查，但未對外公開說明。記者今天打電話到幼兒園，因是周休假日，無人接聽。

基隆市長謝國樑表示，這起事件第1階段行政調查已完成，第2階段調查將持續釐清，是否涉及其他不當對待情形。如確認不當對待幼兒情形非單一班級，而是涉及超過一個班級，不排除對幼兒園作出最重停業處分。

周童平時主要由阿嬤照顧，她今天也到幼兒園大門口抗議時，提及先前看到孫子會自己打己的嘴巴，問說為什麼打自己？後來又發現沒做錯什麼事，孫子卻用手封住自己的嘴巴，問他為什麼這樣做，他也講不出所以然來。

周童的阿嬤表示，曾經到幼兒園詢問老師，「小朋友在學校有發生什麼事嗎？」老師回說沒發生什麼事。她就請老師在學校再觀察一下，老師說「阿嬤你放心，我們會注意」，對方既然這麼講，她想說只是小孩子「情緒上的那個」，後來就不了了之。

這家幼兒園不當對待幼童事件，因為周姓男童身體瘀青引爆開來。家長觀看過幼兒園錄影畫面，更發現多名教保員涉及不當對待幼兒，風暴擴大。周童的阿嬤說，現在才知道是長時間一直有這種情發生。

周童的阿嬤說，以前她帶的孫子都是就讀其他幼兒園，這個孫子因為臨時從台中北上基隆，交給她照顧。因為這家幼兒園還有1個名額，沒想那麼多就送進去，也沒有去Google看一下（兩年前有人評講老師會虐童），懊惱沒有慎選學校。

對於市府的懲處方案，周童的阿嬤說，「太輕了吧？我沒辦法接受」，園方已害了多少小朋友？後續再招生的話，會害了更多小朋友，說一句難聽的話，也不是現在才開始，只是都沒有爆出來而已。