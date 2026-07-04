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桃園閱讀教育計畫成果發表 18所幼兒園發揮創意激發幼童好奇心

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園閱讀教育計畫成果活動，發表18所幼兒園發揮創意激發幼童好奇心。記者江婉儀／攝影
桃園閱讀教育計畫成果活動，發表18所幼兒園發揮創意激發幼童好奇心。記者江婉儀／攝影

為深化幼兒閱讀教育，桃園市教育局推動115年度幼兒園閱讀教育計畫，以「幼兒永續與多元閱讀」為核心主軸，歷經一年的專業培訓與跨園共學，今日舉辦成果發表活動，本次活動由大溪幼兒園領銜擔任中心學校，並攜手17所公立幼兒園凝聚教育創新能量共同參與。

今天活動現場，老師們用生動的互動話劇方式，讓小朋友對話本內容有興趣，最後以提問方式，考驗小朋友有無記得畫本內容，並以園區內自己種植的作物南瓜作為獎勵。

復興區立幼兒園為本年度幼兒園閱讀教育計畫參與園所之一，該園將食育繪本融入班級的「小米課程」。孩子們不僅親手播下種子、學習細心照顧，更透過每日的觀察與紀錄，深刻體會作物的生長奧秘與糧食的珍貴。

新屋幼兒園深耕幼兒身心健康，以健康繪本為起點，引導孩子建立良好衛生習慣，並落實均衡飲食與規律運動；同時，園方巧妙運用情緒繪本，帶領幼兒認識多元情感、表達真實感受，並學習呼吸調節等調適技巧。

大園區埔心國小附設幼兒園透過環境永續繪本，引導學生反思生活中的過度消費，學習故事中「重複利用、源頭減廢」的惜物精神。

大溪幼兒園以生態繪本為出發點，帶領幼兒親自種植小樹、養育蝌蚪，並透過每日記錄其生長與習性，引導孩子認識生命成長、生物多樣性及環境保護的重要意涵。

此外，課程更結合自然觀察、校園散步、葉片蒐集與生態紀錄，並由教師研發創新的菜園小遊戲，讓幼兒透過實際接觸累積真實經驗，展現對陸域生態的關懷，並在合作、分享與表達的歷程中深化學習成果，讓環境教育真正從「認識」走向「行動」。

桃園市教育局長劉仲成表示，閱讀教育是桃園重要政策之一，要從幼童時期推動，對日後的理解、創造、溝通影響非常大，此次花了一年時間準備，讓老師們有更專業的知識，帶領孩童做閱讀導讀，由18個幼兒園帶頭，吸引更多幼兒園加入閱讀的行列。

為深化幼兒閱讀教育，桃園市教育局推動115年度幼兒園閱讀教育計畫， 今日舉辦成果發表活動。記者江婉儀／攝影
為深化幼兒閱讀教育，桃園市教育局推動115年度幼兒園閱讀教育計畫， 今日舉辦成果發表活動。記者江婉儀／攝影

為深化幼兒閱讀教育，桃園市教育局推動115年度幼兒園閱讀教育計畫，今日舉辦成果發表活動。記者江婉儀／攝影
為深化幼兒閱讀教育，桃園市教育局推動115年度幼兒園閱讀教育計畫，今日舉辦成果發表活動。記者江婉儀／攝影

今天活動現場，老師們用生動的互動話劇方式，讓小朋友對話本內容有興趣，最後以提問方式，考驗小朋友有無記得畫本內容，並以園區內自己種植的作物南瓜作為獎勵。記者江婉儀／攝影
今天活動現場，老師們用生動的互動話劇方式，讓小朋友對話本內容有興趣，最後以提問方式，考驗小朋友有無記得畫本內容，並以園區內自己種植的作物南瓜作為獎勵。記者江婉儀／攝影

記者江婉儀／攝影
記者江婉儀／攝影

幼兒園 桃園 桃園市

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