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幼兒園停招1年 家長批懲處過輕 謝國樑：若不只1個班 不排除處分停業

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市一所幼兒園發生幼兒遭不當對待事件，多名家長今天到幼兒園外砸雞蛋、拉白布條抗議。記者邱瑞杰／攝影
基隆市一所幼兒園發生幼兒遭不當對待事件，多名家長今天到幼兒園外砸雞蛋、拉白布條抗議。記者邱瑞杰／攝影

基隆市一家幼兒園發生不當對待幼兒案件，家長質疑市府懲處停招1年過輕。市長謝國樑今天說，第2階段調查若發現，這家幼兒園不當對待幼兒情形超過1個班級，將依法從嚴處理，不排除作出最重停業處分。

周男上月18日在社群平台臉書社團貼文，指小孩因為午休沒睡覺，被教保員捏到瘀青，已帶小孩驗傷並提告。基市府接獲通報展開調查，昨天公布已完成第一階段行政調查，2名教保服務人員違反教保服務人員條例，各罰40萬元，且終身不得擔任教保服務人員，幼兒園負責人罰6萬元，停止招生1年，並自次學期起解決準公共教保服務機構契約。

多名就讀這家幼兒園的家長，今天到幼兒園門口砸雞蛋，並拉白布條拉議。周男說，證據顯示他的兒子受害不是單一個案，市府處罰幼兒園停招1年，負責人罰鍰6萬元，家長不能接受。

謝國樑表示，這起事件第1階段行政調查已完成，第2階段調查將持續釐清，是否涉及其他不當對待情形，並要求教育處最晚於10日前完成調查，不會因第1階段行政處分完成而停止究責。

第2階段調查結果，如確認不當對待幼兒情形非單一班級，而是涉及超過一個班級，謝國樑說，市府將依法從嚴處理，不排除對幼兒園作出最重停業處分。同時責成教育處預先盤點受影響幼童就學需求及安置措施，如有必要採取停業處分，把對幼童及家長的影響降到最低。

謝國樑表示，他已帶領相關局處主管，與家長四度面對面溝通，充分交換意見後，共同形成法律作為的處理方向。後續也將持續安排與家長面對面會談，持續討論後續司法程序及各項協助事項。市府將持續提供必要法律資訊及諮詢服務，保障家長及幼童於司法程序中的相關權益。

基市府法制及勞動處指出，政風處已著手整理相關資料及調查結果，依法移送地檢署，並配合司法機關後續偵查程序，以利案件加速偵辦。除涉案教保服務人員外，若園方負責人、園長或其他相關人員，經認定涉有刑事責任，一併依法追究。

第2階段行政調查如發現新增違法事證，也將即時依法處理，同步移送司法機關偵辦。刑事究責外，針對受影響家長後續民事求償事宜，市府已委任律師提供法律服務及諮詢，協助家長依法維護自身權益。

幼兒園 謝國樑

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