基隆有幼兒園爆虐童！多名家長到幼兒園砸雞蛋、拉白布條 宣洩內心不滿

基隆市周姓男子發現兒子身上有瘀青，觀看幼兒園錄影畫面，質疑園長和有多名教師虐童。市府昨公布停招1年、罰款40萬元懲處方案，家人認為過輕，今天指責市府無能，並前往幼兒園丟雞蛋、拉白布條，宣洩內心的不滿。

面對家長的不滿聲浪，基隆市長謝國樑表示，行政究責第2階段進行中，行政究責完成後，市府也會依兒童及少年福利與權益保障法規定，接續啟動司法究責程序，向基隆地檢署提起獨立告訴，並將行政調查蒐集的監視器影像、訪談紀錄及相關事證，完整移送司法機關偵辦，全力追究相關人員刑事責任。

周男上月18日在社群平台臉書社團貼文，指幫小孩洗澡時，發現上臂有大片瘀青，詢問小孩得知，小孩因為午休沒睡覺，被教保員捏到瘀青，便帶小孩到醫院驗傷並提告。

基市府當天接獲通報，派員前往幼兒園了解情形，並保存監視錄影畫面及相關事證資料。教育處也組成調查小組釐清事實，並要求幼兒園立即將涉案教保人員暫時停職。

基市府昨天公布行政調查內容，指7月2日召開「教保服務人員違法事件認定委員會」，認定2名教保服務人員違反教保服務人員條例，各處罰鍰40萬元，且終身不得擔任教保服務人員，幼兒園負責人處罰6萬元，停止招生1年，並自次學期起解決準公共教保服務機構契約。

調查過程中發現，除原班2名教保服務人員外，大班教保服務人員於支援此班級時，也有不當對待幼兒情形。市府已啟動第二階段調查，初步檢視畫面，已責成園方於調查期間，該園負責人不得從事教保服務，及該班教保服務人員依教保服務人員條例第17條第3項規定暫時停聘、停職或停止契約執行，以維護幼兒權益。

市府說，調查過程中發現，除周男兒子就讀的中班2名教保服務人員涉案，大班教保服務人員支援中班時，也有不當對待幼兒情形，已啟動第2階段調查，並已責成園方調查期間，負責人不得從事教保服務，該班教保服務人員應暫時停聘、停職或停止契約執行，維護幼兒權益。

多名就讀這家幼兒園的家長，今天到幼兒園門口砸雞蛋，並拉白布條拉議。周男說，證據顯示他的兒子受害不是單一個案，市付處罰幼兒園停招1年，負責人罰鍰6萬元，家長不能接受。

周男表示，希望市府可以幫家長申張正義，市府說還在調查中，但也看過幼兒園影像的家長的認知，加害人在幾月幾日幾時有不當行為已經很明確。除已停職者外，幼兒園負責人和另一名教保人員也有動手，為了確保幼兒安全，他們為什麼沒有還離開幼兒園？

基隆市議員曾怡芳認為，事發後家長的訴求沒有被正視，沒有被回應，彰顯教育處沒有能力處理重大案件。家長觀看監視器影像，發現遭受不當對待幼兒有20多人，家長等於把孩子送入火坑，內心憤怒無可厚非，希望這個案子可以被重視，還給孩子們一個公道。

基隆市一所幼兒園發生幼兒遭不當對待事件，多名家長今天到幼兒園外砸雞蛋、拉白布條抗議。記者邱瑞杰／攝影

基隆市一所幼兒園發生幼兒遭不當對待事件，多名家長今天到幼兒園外砸雞蛋、拉白布條抗議。記者邱瑞杰／攝影