砸1.5億助學！台灣行動菩薩深耕偏鄉教育 23年秘書長游金洲接任理事長

中部建築業界知名公益團體「台灣行動菩薩助學協會」昨晚在台中舉行第11、12屆理事長暨理監事交接典禮，由任協會秘書長長達23年的磐興建設總經理游金洲接任理事長。游金洲說，他樂當「領路人」，讓愛的接棒不停歇，深化偏鄉教育服務。

台灣行動菩薩助學協會2004年由中部建築業界企業家發起成立，長期投入偏鄉及弱勢學童關懷服務。成立至今，累計幫助超過4.8萬人次學生，投入助學及課後輔導經費近1.5億元。

協會2015年起推動「發願成才培育計畫」，由東勢高工推動木作人才培育，大城國中推展水電技職課程、芳苑國中推展泥作技職課程；美學推廣由萬興、和興、民權、新生、後寮、育華、羅厝、草湖及芳苑國小等學校組成「舞藝聯盟」來對接「藝家人」團隊，讓偏鄉孩子在藝術中找到自信。

昨晚的交接典禮由第十一屆常務監事陳武華擔任監交人。卸任理事長陳三奇感性表示，任內兩年間，協會服務能量持續壯大，課後輔導合作學校由11所擴增至19所（含16所國小、3所國中），年度募款金額更成長近200萬元，為弱勢學子爭取到更穩定的教育資源。

游金洲從協會2004年成立之初就擔任秘書長達23年，對於偏鄉助學需求瞭如指掌。游金洲指出，協會每年需籌募約1500萬至1700萬元經費，用於支持課後輔導、助學計畫、新移民之子關懷以及「發願成才」技職培育。

游金洲強調，未來將凝聚社會善心，持續強化與第一線校方及老師的連結，確保每份資源都能精準傳遞給需要的孩子。

典禮現場，包括19所合作學校的校長、主任及大批志工夥伴齊聚一堂，見證這場愛的傳承。游金洲特別致謝歷屆理事長與志工的無私奉獻，並承諾將承襲協會優良傳統，持續深耕偏鄉，落實翻轉新台灣之子的使命。

台灣行動菩薩助學協會」昨晚在台中舉行第11、12屆理事長暨理監事交接典禮。記者趙容萱／攝影