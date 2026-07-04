克服疼痛學鼓 罕病生獲總統教育獎

二○二六總統教育獎昨日於總統府舉行頒獎典禮，總計六十名學生獲獎。新北市土城國小學生王柏權患有先天性表皮分解性水泡症（俗稱泡泡龍），但他克服身體疼痛，綁著繃帶打爵士鼓，期望成為爵士鼓教師；台大生洪嘉璐自幼經歷重度聽損與意外失聰，經努力後能說流利的中英文，她盼赴美留學，回台後建立適合聽障者的英語學習環境。

賴清德總統昨親自頒獎勉勵獲獎學生。賴總統致詞時表示，每位同學都非常不簡單，雖然遭遇不同挑戰，但同樣展現出無比的勇氣與毅力，也期待藉此帶給更多人啟發，勇敢面對人生挑戰、為理想打拚。

賴總統還說，台灣不大，但台灣之所以偉大，是因為有許多人像同學們一樣用行動改變命運，不僅展現生命最堅強和溫暖的力量，也讓世界看見台灣。期許同學們勇敢追夢，開創屬於自己的一片天。

王柏權因罹患先天性表皮分解性水泡症，身上會不斷產生水泡、傷口，也因為皮膚反覆受傷，導致四肢變形而行動不便，每天需耗費逾三小時處理傷口，但他利用漫長的換藥時間閱讀、看爵士鼓影片。

為了復健變形的關節，王柏權開始學打爵士鼓，後來參與爵士鼓比賽得名，也獲得成就感。

王柏權分享，打鼓時需用繃帶綁著手，一次約練習半小時，也因虎口常裂開，常需暫停擦藥、休息，但打鼓時總是心情愉快，能釋放心理壓力。夢想是成為爵士鼓教師，教導弱勢家庭學生打鼓，得到總統教育獎很有成就感，未來會盡力回饋社會。

台大生洪嘉璐則克服聽障於外語學習上的屏障。她談到，小時候被診斷出聽障時，完全不會說話，父母帶著她接觸聽障組織學習聽覺口語訓練，還為她讀繪本，「我也讀故事給他們聽。」以此鍛鍊中文，爾後接觸迪士尼卡通練習英文，後來進階為看英文新聞；就讀台大時爭取擔任國際生志工、全英文實習等，藉此練習英文口說。

洪嘉璐已錄取紐約大學國際關係碩士。她談到，希望赴美接觸聽障組織、學習專業知識，回台後協助建立適合聽障者的英語學習環境。

台灣大學洪嘉璐克服聽障，能說流利的中英文，日前已錄取紐約大學國際關係碩士。記者蘇健忠／攝影

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