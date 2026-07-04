不服教甄結果 高市18校長挨告
高雄三民家商教師徵選爆發爭議，未獲錄取的粘姓教師不服甄選結果，提起行政訴訟將教師甄選委員會十八名校長全列為被告，占全市高中職校長四分之三，引發高雄教育界震撼，挨告校長喊冤，稱聯招委員未參與命題及評分卻被告並不公平，教育局則允諾會全額支應訴訟費，力證教甄作業合法，讓各校安心辦學。
去年三民家商國際貿易科舉辦一一四學年度教師甄選，粘姓教師筆試取得高分，但試教及口試成績偏低，最終未能錄取，質疑甄選評分不公，委託律師提起行政訴訟。
由於高雄市公立高中職教師甄選採跨校聯合辦理制度，由教育局督導成立聯合甄選委員會，十八所高中職共同組成聯招委員會，各校校長均擔任委員，粘姓教師將十八名校長一併提告。
高雄市公立高中職僅廿四所，其中十八名校長遭列被告，比例相當高；更令人錯愕是，六月廿五日猝逝的中正高中校長陸炳杉也在被告名單中，訴狀近日送達各校，訂於七月九日上午開庭，時間點還正好是陸炳杉公祭，引發教育界譁然。
有挨告校長直言，聯合甄選制度設計目的就是為了避免人情壓力及舞弊，筆試命題由不同校教師各自命題，再由另一名教師重新組卷，命題教師彼此互不知情，試教及口試則由校外教師及校長擔任評審，聯招委員未參與命題、試教或口試評分，將所有校長一併提告與制度運作有落差，也衝擊校長士氣。
高市教育局表示，此案歷經申訴、訴願及行政調查，均認定甄選程序無徇私、舞弊等違失情形。教育局會支應訴訟經費、委任律師協助應訴，力證聯合教師甄選作業合法，全力支持聯合教甄委員會及各校安心辦學。
據了解，粘姓教師今年再度參加全國教師甄試已順利錄取。
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