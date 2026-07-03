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北市童軍大露營開幕 林奕華推崇童軍教育培養解決問題的能力

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
女童軍出身的台北市副市長林奕華，今天晚上主持台北市第11屆童軍大露營開幕晚會。記者高凌雲／攝影
女童軍出身的台北市副市長林奕華，今天晚上主持台北市第11屆童軍大露營開幕晚會。記者高凌雲／攝影

台北市第11次童軍大露營今天在台北市石牌國中舉行開幕晚會，由台北市副市長林奕華主持開幕，林奕華過去也是女童軍出身，與童軍伙伴相處，頗為自在，她請在場全體童軍伙伴別稱她副市長，要按照童軍規矩，叫她伙伴。林奕華以自身投身童軍活動的經驗為例，她說，童軍活動可以教育孩子責任感，永保榮譽心，尤其是學會團隊合作，以及培養自我尋求解決問題方法的能力。

這次台北市童軍大露營是以「童軍永續 飛躍未來」為活動主題，有台北市、新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣及連江縣等地約1800名童軍伙伴、服務員及工作團隊共同參與，參與活動的各團都是在昨天開始進駐各營區，這次共有蘭雅營區、士商營區、陽明營區，營本部設置士林國中。來自國外的日本、香港、丹麥童軍代表，也參加了今晚的開幕活動。

台北市童軍大露營是由台北市政府教育局主辦，台北市童軍會及台北市女童軍會共同承辦，大露營以「城市大富翁」為活動主軸，規畫城市探巡、探索體驗、創新科技、樂活技能、文化傳承、環境永續、地球部落及多元興趣等八大模組課程。童軍伙伴透過定向探索、攀樹挑戰、生態觀察、AI科技體驗及服務學習等多元任務，在城市與自然交織的情境，學習觀察環境，解決問題與團隊合作。每一次任務挑戰，不只是闖關，更是培養韌性、創造力與行動力的過程。

林奕華 露營 石牌

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