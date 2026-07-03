文化幣第3季啾啾妹接棒代言 暑期任務開跑

2026年文化幣自元旦開放領用至今，領取人數逾137萬人，領取率突破67.50%，消費金額累積達11.1億元。文化部表示，第3季文化幣代言人由「啾啾妹」接棒，以「博物挑戰 藝文通行」為主題，邀請青少年暑期透過文化幣體驗展覽、參與任務、蒐集徽章，打造專屬夏日文化地圖。

文化部表示，今年文化幣除常態化發放13至22歲每人1,200點文化幣外，也持續透過APP遊戲化機制、各季代言人及主題任務等方式，鼓勵青少年展開多元文化探索，同時支持台灣藝文產業發展。

第1季由「黃阿瑪的後宮生活」陪伴青年走進電影院欣賞國片；第2季則以表演藝術為主題，由「啤下組織」帶領青少年進入劇場欣賞演出。

第3季由「啾啾妹」化身文化探險隊隊長，邀請大家利用暑假深入博物館、地方文化館、文資場域及各式藝文空間，完成所在館所或場域的「暑期出任務」活動並打卡1次，再累積博物館類或文資保存與社區營造場域不限金額消費二次（包含門票），即可獲得第3季的啾啾妹「時令感應」徽章。

文化部表示，暑假期間全台各地博物館與文化場館也將推出豐富活動，包含特色展覽、夜間開館、文化體驗、地方走讀及親子互動活動等。

如故宮博物館推出「故宮AR導覽」，讓故宮文物動起來；國立傳統藝術中心推出「傳藝出任務系列」，以變裝體驗、織布魂覺醒等手作、帶入體驗的方式，讓青少年可以體驗傳統藝術文化；工藝中心推出手作體驗，自己動手做感受工藝的美。

國家漫畫博物館籌備處、國立新竹生活美學館、國立彰化生活美學館、國立台南生活美學館、國立台灣美術館等，皆推出適合青年參與的暑期活動與展覽，希望讓更多青少年利用暑假期間走進博物館，進而成為未來「逛」博物館的習慣。

文化部表示，目前第3季代言人「啾啾妹」已正式在文化幣APP上線，歡迎青少年朋友跟著啾啾妹一起前往各地藝文場域，挑戰暑期文化任務、蒐集限定徽章，還有機會獲得限量IP聯名周邊商品。