總統教育獎 周軒瑋唱自創曲、蔡詠昕分享擁抱病痛脆弱

2026總統教育獎今天在總統府頒獎，雙眼全盲的高中組得主周軒瑋向賴總統爭取現場清唱自創曲「小草」，用歌聲唱出逆境中的堅持；鎮日受疼痛折磨的台灣師範大學學生蔡詠昕分享與病痛共處、學會擁抱脆弱的生命歷程，期盼社會看見脆弱的力量，也為教育工作者發聲。

2026總統教育獎頒獎典禮下午在總統府舉行，賴總統親自頒發獎座，表揚全國60位突破逆境、奮發學習的學生。總統說，每一位得獎學生都非常不簡單，表現傑出，從得獎事蹟可看到，大家在成長過程中雖然遭遇不同挑戰，但同樣展現出無比的勇氣與毅力，突破各種困境，寫下非凡的人生故事。

高中組得主周軒瑋因早產導致雙眼全盲，卻憑藉堅強意志在音樂道路上持續前行。他在得獎書面感言中說，希望「用自己微弱的光，照亮人心，成為人們心中的小太陽」，未來成為一名多才多藝的盲人音樂家。

周軒瑋在接過獎座後主動向賴總統爭取，希望能現場演唱一段自己創作的歌曲「小草」。他表示，自己是「音樂小太陽」，雖然看不見這個美麗世界，但希望透過音樂溫暖更多人，取名「小草」是描寫自己如同一株小草，即使歷經風吹雨打，也不會退縮，依然挺立向前。

在沒有現場伴奏下，周軒瑋開口清唱，誠摯歌聲迴盪典禮會場，贏得在場貴賓熱烈掌聲。

另一位是台灣師範大學學生蔡詠昕，她因先天脊柱與下肢發育不全，每天都活在疼痛的折磨中，但身體限制並未阻礙學習腳步，不僅雙主修美術和歷史，還修讀教育學程。

蔡詠昕推著輪椅上台領獎時說，希望社會大眾也能看見她敏感多思的一面，「希望大家都能允許自己脆弱」；她表示，自己的名字寓意「歌詠晨光」，但過去很長一段時間，她始終無法認同這個意象，因為「黑夜從來沒有離開我的生命當中」。

蔡詠昕形容，長年病痛帶來無數個徹夜未眠的夜晚、直到天亮，迎來的不是希望，而是日復一日、似乎沒有盡頭的痛苦；她坦言，為符合社會期待，曾努力扮演別人眼中陽光開朗的樣子，但她真正想表達的是，生命裡那些真實存在的艱辛與脆弱。

蔡詠昕引用德蕾莎修女的禱詞：「願天主令我的心全然碎裂，好讓全世界都能走進來。」她說，自己因此學會擁抱脆弱，也相信，如果人生中的苦難是一場80億人共同參與的抽籤，她慶幸抽中的人是自己，因為她擁有溫暖的家庭與友善的人際支持，得以一路走到今天。

蔡詠昕也向一路陪伴的家人與師長致謝，感謝家人看見她自己「完整的樣貌」，用真心灌溉讓她得以在標籤之外自在成長；也感謝師長以尊重陪伴，成為她心目中助人者的典範。

除了分享生命故事，蔡詠昕也向賴總統請命，希望政府持續支持教育體系中努力付出的工作者，保障教師權益，讓更多人願意投入助人工作。

蔡詠昕說，她自我期許成為一個「對他人的痛苦富有想像力的人」，不忘記一路走來的艱辛，並希望把故事說給仍身處黑夜的人聽；她要說的不只是關於陽光明媚動人，而是要告訴那些還在夜裡的人們，「即使天色極暗，也能相信這個生生不息的世界總有變化的故事」。