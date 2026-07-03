打爵士鼓找到成就感盼回饋社會　泡泡龍症罕病生摘總統教育獎

2026總統教育獎今於總統府舉行頒獎典禮，由賴清德總統親自頒獎勉勵60名獲獎學生。新北市土城國小學生王柏權患有先天性表皮分解性水泡症，但他克服身體疼痛，綁著繃帶打爵士鼓，期望成為爵士鼓教師；台大學生洪嘉璐自幼經歷重度聽損與意外失聰，經努力後能說流利的中、英文，她盼赴美留學，回台後建立適合聽障者的英語學習環境。

王柏權身上會不斷產生水泡、傷口，每天需要耗費大量時間養護，也因為皮膚反覆受傷，導致四肢變形而行動不便，但在老師的努力下，王柏權能和同校學生一起寫作業、玩遊戲，也參加硬筆書法社並學習爵士鼓。

王生個性樂觀，曾有同學看著他因沾黏萎縮成球狀的手，詢問王生：「你沒有手指？」王生則樂觀表示：「伸手不見五指，但眼前還是一片光明。」

王柏權身上五成皮膚皆包裹傷口敷料和保護束套，每天需耗費逾三小時處理傷口，但王柏權利用漫長的換藥時間閱讀、看爵士鼓影片，並將課餘時間用於練習爵士鼓。王柏權談到，練習打鼓時會用繃帶綁著手，一次約練習半小時，也因為虎口常裂開，練習時也需暫停擦藥、休息，但打鼓時總是心情愉快，能釋放心理的壓力，多少能也能忘記身體的疼痛。

王柏權的母親則表示，因為柏權四肢會僵硬、變形，打鼓則需要四肢運動發力，能藉此復健變形的關節，後來柏權參與爵士鼓比賽得名，也獲得成就感，希望未來有機會，能幫助跟他一樣比較辛苦、特別的學童。

王柏權說，最喜歡樂團五月天的歌曲，夢想是成為爵士鼓教師，盼教導弱勢家庭學生打鼓，得到總統教育獎很有成就感，未來會盡力回饋社會。

台大生洪嘉璐則克服聽障於外語學習上的屏障，她談到，小時候被診斷是聽障時完全不會說話，但父母帶她接觸聽障組織雅文基金會，學習聽覺口語訓練，父母為她讀繪本，「我也讀故事給他們聽。」以此鍛鍊中文，爾後接觸迪士尼卡通練習英文單字，後來進階為看英文新聞；就讀台大後，爭取擔任國際學生志工、全英文實習等，藉此練習英文口說。

洪嘉璐已錄取教育部公費留考與紐約大學國際關係碩士。她談到，早年接觸的聽覺口語訓練技術源自於美國，未來希望赴美接觸聽障組織、學習專業知識，並將實務經驗等引薦回台，協助建立適合聽障者的英語學習環境。

今年總統教育獎獲獎者計大專組10位、高中組14位、國中組與國小組各18名，並發給大專組每人25萬獎學金，高中組每人20萬，國中及國小組每人15萬。

台灣大學洪嘉璐獲得2026年總統教育獎。記者蘇健忠／攝影

新北市土城區土城國小王柏權獲得2026年總統教育獎。記者蘇健忠／攝影