打爵士鼓找到成就感盼回饋社會 泡泡龍症罕病生摘總統教育獎
2026總統教育獎今於總統府舉行頒獎典禮，由賴清德總統親自頒獎勉勵60名獲獎學生。新北市土城國小學生王柏權患有先天性表皮分解性水泡症，但他克服身體疼痛，綁著繃帶打爵士鼓，期望成為爵士鼓教師；台大學生洪嘉璐自幼經歷重度聽損與意外失聰，經努力後能說流利的中、英文，她盼赴美留學，回台後建立適合聽障者的英語學習環境。
王柏權身上會不斷產生水泡、傷口，每天需要耗費大量時間養護，也因為皮膚反覆受傷，導致四肢變形而行動不便，但在老師的努力下，王柏權能和同校學生一起寫作業、玩遊戲，也參加硬筆書法社並學習爵士鼓。
王生個性樂觀，曾有同學看著他因沾黏萎縮成球狀的手，詢問王生：「你沒有手指？」王生則樂觀表示：「伸手不見五指，但眼前還是一片光明。」
王柏權身上五成皮膚皆包裹傷口敷料和保護束套，每天需耗費逾三小時處理傷口，但王柏權利用漫長的換藥時間閱讀、看爵士鼓影片，並將課餘時間用於練習爵士鼓。王柏權談到，練習打鼓時會用繃帶綁著手，一次約練習半小時，也因為虎口常裂開，練習時也需暫停擦藥、休息，但打鼓時總是心情愉快，能釋放心理的壓力，多少能也能忘記身體的疼痛。
王柏權的母親則表示，因為柏權四肢會僵硬、變形，打鼓則需要四肢運動發力，能藉此復健變形的關節，後來柏權參與爵士鼓比賽得名，也獲得成就感，希望未來有機會，能幫助跟他一樣比較辛苦、特別的學童。
王柏權說，最喜歡樂團五月天的歌曲，夢想是成為爵士鼓教師，盼教導弱勢家庭學生打鼓，得到總統教育獎很有成就感，未來會盡力回饋社會。
台大生洪嘉璐則克服聽障於外語學習上的屏障，她談到，小時候被診斷是聽障時完全不會說話，但父母帶她接觸聽障組織雅文基金會，學習聽覺口語訓練，父母為她讀繪本，「我也讀故事給他們聽。」以此鍛鍊中文，爾後接觸迪士尼卡通練習英文單字，後來進階為看英文新聞；就讀台大後，爭取擔任國際學生志工、全英文實習等，藉此練習英文口說。
洪嘉璐已錄取教育部公費留考與紐約大學國際關係碩士。她談到，早年接觸的聽覺口語訓練技術源自於美國，未來希望赴美接觸聽障組織、學習專業知識，並將實務經驗等引薦回台，協助建立適合聽障者的英語學習環境。
今年總統教育獎獲獎者計大專組10位、高中組14位、國中組與國小組各18名，並發給大專組每人25萬獎學金，高中組每人20萬，國中及國小組每人15萬。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。