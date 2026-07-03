快訊

北捷Apple Pay信用卡嗶進站變「深蹲感應區」 官方曝設計原因

「男人沒保險套就別跟他上床」事後避孕藥發言惹議 林靜儀重申原意

世足攻略／藍白軍勝率9成仍藏隱憂？ 阿根廷戰黑馬維德角關鍵全看前30分鐘

聽新聞
0:00 / 0:00

總統教育獎得主罹「泡泡龍」罕病 綁繃帶堅持練鼓

中央社／ 台北3日電

總統賴清德今天表揚2026年總統教育獎得主，新北土城國小學生王柏權面對「泡泡龍」罕病，仍堅持綁繃帶練爵士鼓，每半小時都要停下來為手的虎口擦藥，夢想成為教師鼓勵弱勢孩子。

2026年總統教育獎從全國推薦的352名學生中，遴選出60人受獎，今天在總統府由賴總統親自表揚。

土城國小學生王柏權患有俗稱「泡泡龍」的先天性表皮分解性水泡症，皮膚脆弱，身上會不斷產生水泡，每天需花費大量時間處理傷口。但他在漫長的換藥時間，都會背書、欣賞音樂、觀賞影片，學習克服痛苦。

王柏權今天接受媒體聯訪提到，夢想是成為一名爵士鼓老師，教導弱勢家庭的學生。打爵士鼓時都會綁著繃帶，大概每30分鐘就要停下來，因為手掌接觸鼓棒的虎口常常會裂開，需要趕緊擦藥。

王柏權說，當初會選擇爵士鼓，一方面是因為要握住的地方比較小，一方面則是打鼓可以釋放壓力，每每沉浸在鼓聲中，都會讓他忘記身體上的疼痛。他喜歡樂團「五月天」以及日本動畫「名偵探柯南」的主題曲，希望自己的故事也能感動和鼓舞其他小朋友。

台南市後壁高中學生林勇杉出生經濟弱勢家庭，母親、大哥、大姊都是身心障礙者，支撐家中經濟的父親則在他國中時中風倒下。面對種種困境，林勇杉仍憑藉著自律和意志，始終維持校排前1％的優異成績。

林勇杉主動尋求資源，去年成功申請「青年百億圓夢基金計畫」前往冰島交流。他今天受訪時解釋，自己在務農環境長大，看到農藥濫用、塑膠污染問題等，在冰島見證再生能源利用的實例，打開了視野。

林勇杉已錄取台灣大學電機系，他謙虛地說，目前還沒有確定未來要往哪個領域發展，電機的範圍很廣，他都希望去學習和探索。他坦言害怕跟不上同學的程度，但一定會好好把握求學的機會。

台灣大學學生洪嘉璐天生聽力缺損，必須依靠電子耳才能感知聲音，求學路上困難重重，但她努力學習英語，錄取公費留考，將前往美國深造。

洪嘉璐謙虛地說，看到其他總統教育獎得主的故事，覺得自己這一路面對的挫折，無法跟他們相提並論。她希望能為社會貢獻力量，在海外學習專業知識與實務經驗，回國後建立適合聽障者的英文教育模式與學習環境。

彰化縣花壇國中學生李佩樺5歲時被診斷罹癌，不得不面對多次治療，但即使在病房中，她仍努力告訴自己，不要因為疾病放棄學習與夢想，而繪畫成為她對抗病魔的重要力量，讓她在低潮時仍能看見希望。

李佩樺表示，每個人都有屬於自己的困難，要感謝一路以來幫助過她的人，讓她有勇氣衝過一次次的難關。她並感謝自己沒有向命運低頭，希望未來能繼續追逐夢想，成為溫暖他人的人，帶來希望和勇氣。

賴清德

延伸閱讀

遠東SOGO伴兒少逆風飛翔 催生61位總統教育獎得主

車禍癱瘓…她把輪椅當「移動戰甲」練擊劍 獲總統教育獎

新二代手球築夢 國中生范央沒獲總統教育獎「希望有一天帶媽媽回越南探親」

苗栗市獎助學金106人獲頒各5000元 溫暖的支持鼓舞向上逐夢

相關新聞

打爵士鼓找到成就感盼回饋社會　泡泡龍症罕病生摘總統教育獎

2026總統教育獎今於總統府舉行頒獎典禮，由賴清德總統親自頒獎勉勵60名獲獎學生。新北市土城國小學生王柏權患有先天性表皮分解性水泡症，但他克服身體疼痛，綁著繃帶打爵士鼓，期望成為爵士鼓教師；台大學生洪嘉璐自幼經歷重度聽損與意外失聰，經努力後能說流利的中、英文，她盼赴美留學，回台後建立適合聽障者的英語學習環境。

AI時代衝擊…家長擔心孩子未來 集中選二類組

AI進入教育現場，如何避免「大腦外包」，成為當今親師生一大課題。家長認為，陪伴孩子一起學習AI科技，給予經驗建議，可避免價值觀受影響；學者直言，使用AI工具要具思考能力，而非全盤照抄；產業界則說，AI逐步取代的職能，而非人才。

臺灣漫遊錄韓文譯者金依莎 盼搭起台韓文學交流橋梁

「臺灣漫遊錄」在全世界受到歡迎，韓國也不例外；韓文版譯者金依莎接受中央社專訪表示，雖然一度為了找出版社到處奔波，不過她一...

楊双子接受芬蘭第一大報專訪 盼世界認識台灣故事

芬蘭第一大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）大篇幅刊出國際布克獎得主楊双子專訪，並同時發布「臺灣漫...

影／不必孤軍奮戰！台南首推「教師合理管教全攻略」建構三級支持系統

近來校園管教議題備受關注，台南市政府今天由市長黃偉哲偕同教育局舉行記者會，宣布將編訂「台南市國中小教師合理管教全攻略手冊」，強化教師專業管教支持與親師溝通機制，打造更友善校園環境。

首屆AI教育年會在新北 250名教育工作者探索AI教育發展新方向

「2026台灣AI教育年會」上午在新北市淡水開幕，匯聚全台250名校長和教師展開3天2夜課程研習，共同探索AI教育發展新方向，會後將建立數位典藏平台和全國教師分享，教育部長鄭英耀亦特地到場勉勵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。