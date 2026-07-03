總統教育獎得主罹「泡泡龍」罕病 綁繃帶堅持練鼓

總統賴清德今天表揚2026年總統教育獎得主，新北土城國小學生王柏權面對「泡泡龍」罕病，仍堅持綁繃帶練爵士鼓，每半小時都要停下來為手的虎口擦藥，夢想成為教師鼓勵弱勢孩子。

2026年總統教育獎從全國推薦的352名學生中，遴選出60人受獎，今天在總統府由賴總統親自表揚。

土城國小學生王柏權患有俗稱「泡泡龍」的先天性表皮分解性水泡症，皮膚脆弱，身上會不斷產生水泡，每天需花費大量時間處理傷口。但他在漫長的換藥時間，都會背書、欣賞音樂、觀賞影片，學習克服痛苦。

王柏權今天接受媒體聯訪提到，夢想是成為一名爵士鼓老師，教導弱勢家庭的學生。打爵士鼓時都會綁著繃帶，大概每30分鐘就要停下來，因為手掌接觸鼓棒的虎口常常會裂開，需要趕緊擦藥。

王柏權說，當初會選擇爵士鼓，一方面是因為要握住的地方比較小，一方面則是打鼓可以釋放壓力，每每沉浸在鼓聲中，都會讓他忘記身體上的疼痛。他喜歡樂團「五月天」以及日本動畫「名偵探柯南」的主題曲，希望自己的故事也能感動和鼓舞其他小朋友。

台南市後壁高中學生林勇杉出生經濟弱勢家庭，母親、大哥、大姊都是身心障礙者，支撐家中經濟的父親則在他國中時中風倒下。面對種種困境，林勇杉仍憑藉著自律和意志，始終維持校排前1％的優異成績。

林勇杉主動尋求資源，去年成功申請「青年百億圓夢基金計畫」前往冰島交流。他今天受訪時解釋，自己在務農環境長大，看到農藥濫用、塑膠污染問題等，在冰島見證再生能源利用的實例，打開了視野。

林勇杉已錄取台灣大學電機系，他謙虛地說，目前還沒有確定未來要往哪個領域發展，電機的範圍很廣，他都希望去學習和探索。他坦言害怕跟不上同學的程度，但一定會好好把握求學的機會。

台灣大學學生洪嘉璐天生聽力缺損，必須依靠電子耳才能感知聲音，求學路上困難重重，但她努力學習英語，錄取公費留考，將前往美國深造。

洪嘉璐謙虛地說，看到其他總統教育獎得主的故事，覺得自己這一路面對的挫折，無法跟他們相提並論。她希望能為社會貢獻力量，在海外學習專業知識與實務經驗，回國後建立適合聽障者的英文教育模式與學習環境。

彰化縣花壇國中學生李佩樺5歲時被診斷罹癌，不得不面對多次治療，但即使在病房中，她仍努力告訴自己，不要因為疾病放棄學習與夢想，而繪畫成為她對抗病魔的重要力量，讓她在低潮時仍能看見希望。

李佩樺表示，每個人都有屬於自己的困難，要感謝一路以來幫助過她的人，讓她有勇氣衝過一次次的難關。她並感謝自己沒有向命運低頭，希望未來能繼續追逐夢想，成為溫暖他人的人，帶來希望和勇氣。