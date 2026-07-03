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頒發總統教育獎 賴總統：台灣的偉大源於行動改變命運

中央社／ 台北3日電

總統賴清德今天頒發2026年總統教育獎時說，每位得獎者都在逆境中展現勇氣與毅力，以行動突破困境、改變命運。台灣的偉大源於眾人用行動改變命運，展現出溫暖力量並讓世界看見台灣，期許學生持續勇敢追夢。

賴總統在總統府秘書長潘孟安教育部鄭英耀等人陪同下，出席2026總統教育獎頒獎典禮。總統恭喜獲獎學生，今年的遴選全國各地共推薦326位優秀學生、共有167位進入複選，經過專家學者實地訪察，有60位來自不同學習階段的學生脫穎而出。

總統說，每一位得獎學生都非常不簡單，表現傑出。從得獎事蹟可看到，大家在成長過程中雖然遭遇不同挑戰，但同樣展現出無比的勇氣與毅力，突破各種困境，寫下非凡的人生故事。

他表示，大專組的廖建凱（台灣科技大學）早年遭遇家中變故，將經歷轉化為藝術創作養分，不僅成為平面設計技術職類國手，更成功申請教育部的海外精英培訓計畫，用專業發揮正向影響力。

他說，高中組的黃定理（彰化高中）面對注意力不足過動症（ADHD）、閱讀困難等逆境，除了克服挑戰完成高中數理資優班學業，更榮獲國際奧林匹克機器人大賽銀牌，展現面對困難不輕言放棄的勇氣。

總統說，國中組的李小龍（苗栗縣泰安國中）不僅通過泰雅族語中高級認證，也在全國原住民族語演說屢獲佳績，面對家庭變故，在求學過程中積極爭取獎學金分擔家計，這份成熟的孝心與責任感令人欽佩。

他表示，國小組的林妘霏（彰化市南郭國小），雖然身體不舒服，但是她用打怪的樂觀心情勇敢對抗疾病，並且持續精進語文與繪畫，得到圓夢獎學金的肯定，充分展現出生命韌性。

總統指出，現場也有兩位2度獲獎學生，高中組的危宇澤（新竹市立成德高中）在運動賽場上勇敢追夢，2025年在東京聽奧頂住傷勢壓力，拿下男子10項全能銀牌，而且是台灣睽違16年後在此項目奪牌，非常了不起。

他表示，第2位是國中組的楊子立（彰化縣立溪陽國中），是非常優秀的運動選手，克服多重障礙，除了有出色的跳水和游泳實力，今年在全國身心障礙國民運動會男子組直排輪項目中奪下100公尺、300公尺雙料冠軍，真的不容易。

總統說，大家的努力深深激勵人們，希望透過今天的表揚，帶給更多人啟發，勇敢面對人生挑戰，為理想打拚。

總統指出，他一直相信，台灣不大、但台灣之所以偉大，是因為有許多人用行動改變命運，不僅展現生命最堅強、最溫暖的力量，也讓世界看見台灣，期待獲獎的生命鬥士們持續翱翔、勇敢追夢，開創屬於自己的一片天。

鄭英耀 潘孟安 賴清德 教育部

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